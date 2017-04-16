CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bu tabii ki milli iradenin kararı. Saygı duyuyoruz. Ancak burada karar mekanizmalarının da düşünmesi gereken konular var." dedi.



Torun, partisinin il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin kararını verdiğini belirterek, "Bu karara saygılıyız ama burada bir parti devleti ile mücadele ediyoruz. Bu gerçeği de görmeliyiz." ifadesini kullandı.



Toplumun yüzde 50'sinin kabul ettiği, diğer yarısının ise kabul etmediği bir anayasa değişikliğinin uygulamalarının sonucunu ilerleyen süreçte göreceklerini dile getiren Torun, "Biz istiyoruz ki bu ülkede beraber ve birlikte yaşayalım. Bu tabii ki milli iradenin kararı. Saygı duyuyoruz. Ancak burada karar mekanizmalarının da düşünmesi gereken konular var." diye konuştu.



İki buçuk milyona yakın mühürsüz oyların olduğunu ileri süren Torun, "Bu doğru değil. YSK Başkanına düşen bu kadar kaosun oluştuğu yerde çıkıp bir açıklama yapmalıydı. Türk milletinin kafasında şaibeye izin vermeden bir açıklama yapmalıydı. Yapmıyorsa o da şaibe altındadır." değerlendirmesini yaptı.



Torun, CHP olarak bundan sonraki süreçleri yakın olarak takip edeceklerini sözlerine ekledi.