CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ülkenin en büyük güvencesinin, ulusal bütünlüğünü koruyarak, demokratik bir düzen içinde her sorununu çözecek birikimi olduğunu ifade etti.



Torun, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Şükrü Karatepe'nin Türkiye'nin halk oylaması sonrasında Çin'dekine benzer bir eyalet sistemine geçmesi gerektiğini söylediğini savundu.



Konuşan kişinin yerel yönetimler konusunda Cumhurbaşkanının başdanışmanı olduğunun dikkate alınması gerektiğini ifade eden Torun, bu açıdan eyalet sistemine geçiş konusunda yapılan değerlendirmenin ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Torun, "Bugün geldiğimiz noktada, AKP iktidarının iki ara bir derede kaldığı bir durumun ortaya çıktığını görüyoruz." ifadesini kullandı.



Torun, şunları kaydetti:



"Bu anlayışın ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranamayacağı açık olmakla birlikte, vatandaşlarımıza 16 Nisan'da oylayacakları anayasa değişikliğinin önemli bir maddesinin cumhurbaşkanına birden fazla yönetim birimini bir araya getirerek yeni yönetim birimleri oluşturma yetkisi verdiğini hatırlatmak isteriz. Bu yetkiyle isterse, cumhurbaşkanı eyalet sistemine de geçilmesini sağlayacaktır. Altını bir kez daha çizmek isteriz ki bu ülkenin ulusal bütünlüğünü koruyarak, demokratik bir düzen içinde her sorununu çözecek birikiminin olması en büyük güvencemizdir."