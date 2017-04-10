CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında terör ve ekonominin geldiğini belirterek, "Bu anayasa paketi, terörü de işsizliği de vatandaşımızın geçim derdini de çözmüyor." dedi.



Torun, halk oylaması çalışmaları kapsamında Çaybaşı ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



İlçe meydanında vatandaşlara hitap eden Torun, Türkiye'nin çok zor şartlarda, terör belasıyla yıllardır mücadele ettiğini, yüzlerce polis ve askerin şehit verildiğini söyledi.



Şehitleri rahmetle anan Torun, "Keşke bu anayasada teröre bir çözüm olsaydı ama yok ne yazık ki. Ülkemizin en büyük sorunlarının başında terör ve ekonomi geliyor. Bu anayasa paketi terörü de işsizliği de vatandaşımızın geçim derdini de çözmüyor. Sorunlarımız çok. Bunları çözmek için güçlü bir Meclis'e ihtiyacımız var." diye konuştu.



Bu anayasanın sadece tek adam iktidarını getirdiğini ileri süren Torun, "Halk yok bu anayasada. Milli iradenin tecelli ettiği, halkın sorunlarının çözüldüğü Meclis'in yetkileri birer birer elinden alınıyor. Halkımız oy verdiği partisinin milletvekillerine yarın bir gün 'Sorunlarımı çöz' diye gidemeyecek çünkü milletvekilinin yetkisi de etkisi de elinden alınıyor." ifadelerini kullandı.



Torun, 18 maddelik değişikliğin 80 milyonun değil, sadece tek kişinin isteklerine göre hazırlandığını, sadece tek kişinin geleceğini garanti altına aldığını iddia ederek, şunları kaydetti:



"Bu 18 maddenin bir tanesini bile kabul edemeyiz. Bu anayasaya 'Evet' demek, Türkiye'nin felaketine 'Evet' demektir. Bizim mücadelemiz 80 milyon için. Şimdi bile yürüttükleri adaletsiz kampanyalara bakın. Ceplerindeki parayı değil, senin, benim hepimizin, devletin parasını harcıyorlar. 'Hayır' diyenlere neredeyse yaşam hakkı tanımayacaklar. Hak, hukuk, hiçbir şey tanımıyorlar. Bağımsız yargıyı bu anayasayla mezara gömenler, yarınlarda Allah bilir neler yapacaklar? Türkiye'yi büyük tehlikelerin içine atmayalım. Dünyada tek adam rejimlerine bir bakın. Suriye'nin içinde bulunduğu durum ortada. İşte Türkiye'yi bekleyen gelecek de budur. Suriye'de güçlü bir meclis olsaydı, demokrasi olsaydı bunlar olur muydu? Başlarına bombalar yağar mıydı? Hepimizin çok iyi düşünmesi lazım.



Ben inanıyorum ki bu millet egemenliğini kimsenin eline teslim etmez. Milletimiz 16 Nisan'da 'Hayır' diyecek ve 17 Nisan bütün hayırların başlangıcı olacak."



Torun, daha sonra Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Torun, "Türk milletinin sevgi ve güvenini kazanmış demokratik hukuk devletinin temel taşlarından olan polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Geçirdiğimiz bu zor günlerde fedakarca mücadele eden, vatanımızın ve milletimizin güvenliği için büyük bir özveriyle canlarını hiçe sayarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerini yapan emniyet güçlerimize sonsuz teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.