CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin, Hiçbir masum insanın ne şekilde olursa olsun öldürülmesini kabul etmemiz mümkün değil. Hele hele bebeklerin, saf masum çocukların gerek gazdan, gerek bombadan, gerekse silahla hayatını kaybetmesini kabul edemeyiz. Bu bir insanlık suçudur." dedi.



Torun, halk oylaması çalışmaları kapsamında Altınordu ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.



Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Torun, 'evet' oylarının yüzde 50'nin altında olduğunu ileri sürerek, "Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan bir panik içerisinde. Şu anda yaptıkları kamuoyu yoklamalarında 'hayır'ın önde çıktığını gördükçe şu anda tamamen sinir sistemleri bozuldu." diye konuştu.



Şu anda bu durumun değişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Torun, "Bu anayasa değişikliği ile birlikte nelerin olacağını anlatmaktan çok artık işi kavgaya dönüştürdüler. Söylenmedik sözlerin üzerine giderek kelime oyunlarıyla olayı anlatmaya çalışıyorlar. Bu ne devlet adamlığına yakışıyor ne de siyasetin biçimine yakışıyor." şeklinde konuştu.



Torun, Türk milletini kandırmaya gerek olmadığını savunarak, "Biz hep bu çağrıyı yaptık. Bırakın bu kavgayı. Gelelim bir araya iki medeni, iki uygar insan gibi onlar niye 'evet' dediklerini anlatsın, biz de niye 'hayır' dediğimizi anlatalım. Halkımızı en doğru şekilde bilgilendirelim. Milletimizde buna göre kararını versin. Bizim tek istediğimiz bu." açıklamasında bulundu.



Esed rejiminin kimyasal silah saldırıları



Torun, bir gazetecenin İdlib'deki kimyasal saldırılara ilişkin değerlendirmelerini sorması üzerine Torun, "Hiçbir masum insanın ne şekilde olursa olsun öldürülmesini kabul etmemiz mümkün değil. Hele hele bebeklerin, saf masum çocukların gerek gazdan, gerek bombadan, gerekse silahla hayatını kaybetmesini kabul edemeyiz. Bu bir insanlık suçudur. Bu Allah katında da kabul edilecek bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.



Benzer saldırıların geçmişte Irak'ta da yapıldığını anımsatan Torun, "Bu bir insanlık dramıdır, insanlık suçudur. O yüzden bu savaşın bir an önce bitip o bölgede mutlaka barışın gelmesi için herkes, her ülke üzerine düşeni yapmak zorundadır. Yarın Allah göstermesin bizim de başımıza gelebilir. İnsan her yerde insan. Bütün çocuklar bizim çocuklarımız. İnşallah bunlar son bulur." diye konuştu.