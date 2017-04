CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "16 Nisan'da parti seçimi yapmayacağız. Belediye başkanı veya milletvekili seçmiyoruz. 16 Nisan'da ülkemizin geleceğini oylayacağız." dedi.



Torun, halk oylaması çalışmaları kapsamında Ulubey ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.



Vatandaşlardan 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "hayır" oyu kullanmalarını isteyen Torun, seçimlere kadar kapı kapı dolaşıp 18 maddeyi en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışacaklarını söyledi.



Bunun bir parti seçimi olmayacağını aktaran Torun, "Kimin yazdığı belli olmayan bu anayasada ülkemizin çıkarına tek bir madde bile yok. Devletimizi yetkileri sınırsız olan bir kişiye teslim etmemizi istiyorlar. 'Cumhurbaşkanı bir partinin de başkanı olsun' diyorlar. 'Bu kişi aynı zamanda milletimizin vergileriyle oluşan Hazineyi tek başına kimseye sormadan harcasın' diyorlar. Fazladan 50 milletvekilliği daha getiriyorlar. Bu da 190 milyon lira demek." diye konuştu.



"Üreticiyi düşünen yok. 2 senedir fındık üreticisi perişan" diyen Torun, "Fındık 9 liraya düşmüş, ekonomi durmuş, işsizlik almış başını gidiyor, enflasyon son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Her gün biraz daha fakirleşiyoruz. Borcumuz her geçen gün biraz daha artıyor. Bu Anayasada bunlara çare var mı? Maalesef hiçbir çare yok." şeklinde konuştu.



Verilecek her "evet"in vebalinin olduğunu vurgulayan Torun, "16 Nisan'da parti seçimi yapmayacağız. Belediye başkanı veya milletvekili seçmiyoruz. 16 Nisan'da ülkemizin geleceğini oylayacağız. Vatandaşlarımızın sandık başına giderken bunları düşünmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.



Anayasa değişikliğiyle ilgili bazı vatandaşların sorularını da cevaplayan Torun, şöyle konuştu:



"Tüm yetkilerin verildiği bir kişi Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12'sini, Hakim ve Savcılar Kurulu'nun 13 üyesinin 6'sını doğrudan belirleyebilecek, yani yargı bağımsızlığı ortadan kalkacak. Tek başına Meclisi feshedebilecek. Milletin iradesi gasbedilecek. Cumhurbaşkanına verilen kararname çıkarma yetkisiyle istediği her düzenlemeyi yapabilecek. 16 Nisan'dan sonra memurun, işçinin iş güvencesi de vatandaşın mülkiyet hakkının güvencesi de ortadan kalkabilir. Tüm bunları yaparken hesap vermeyecek, denetime tabi olmayacak. Ülkemizin, çocuğumuzun, çoluğumuzun geleceğini, kaderini tek bir kişiye teslim edemeyiz. Bunları iyi düşünün, oyunuzu ona göre verin."



Torun, 18 maddenin 18'nin de bir kişi için hazırlanmış bir anayasayla karşı karşıya olduklarını, vatandaşların da asla onaylamayacağı bu yetkilere "Hayır" diyeceğini, 80 milyonun asla tek bir kişiye teslim olmayacağını sözlerine ekledi.