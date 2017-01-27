CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, fındık fiyatlarına ilişkin, "Yarın böyle giderse belkide fındık konusunda bizler çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Şu anda üretici mağdur ve alın terinin karşılığını alamıyor. Artık üreticinin yüzünün güldüğü günleri görmek istiyoruz." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Torun, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.



Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Torun, serbest piyasada 11.00 lira seviyelerinde işlem gören fındık fiyatlarına değindi.



Fındık fiyatlarının istedikleri seviyeye yükselmemesine bir türlü anlam veremediklerini dile getiren Torun, "Şu anda serbest piyasada 1 kilogram fındık 11.00 lira seviyelerinden alıcı buluyor. Bu rakam karşısında üreticimiz maalesef zarar ediyor. Ne yazık ki her zaman olduğu gibi ezilen yine benim üreticim oluyor." diye konuştu.



CHP olarak daha önce rekabet kurumu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına dava açtıklarını anımsatan Torun, "İlgili bakanlık doğrudan gelir desteğinin dışında fındıkla ilgili ne yaptı. Onlar doğrudan gelir desteğiyle üreticinin sorunlarını hallettiklerini ve fındık geleceğinin kurtulduğunu sanıyor. Vatandaşımızda maalesef doğrudan gelir desteğini alınca sanki sorunlarının çözüldüğünü düşünüyor. Ama kesinlikle doğru değil." şeklinde konuştu.



Fındık üreticilerinin sorunlarının büyüyerek ve katlanarak devam ettiğini ileri süren Torun, şunları kaydetti:



"Bu konuda mutlaka fındık kanununun çıkması lazım. Mutlaka fındıkla ilgili yeni ve üretici lehine kararların alınması lazım. Yoksa fındık gibi bir ürünümüzü kaybetmeye başladık. Şu anda başka ülkelerde de fındık üretimi sürekli artıyor. Bunun yanında kendi ürünümüzün de kalitesi düşüyor ve dönüm başına verimimiz azalıyor. Maalesef fındığı bekleyen çok çok büyük tehlikeler var. Biz sadece fiyata kilitlendik ama bilinsin ki fındığın sorunu tek bir fiyat meselesi değil. Sürekli arkadan başka sorunlar geliyor. Yarın böyle giderse belkide fındık konusunda bizler çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Şu anda üretici mağdur ve alın terinin karşılığını alamıyor. Artık üreticinin yüzünün güldüğü günleri görmek istiyoruz."



Torun, bu sezon üretimin az olduğunu ancak fiyatın artmasını beklerken tam tersi bir tablo ile karşı karşıya kaldıklarını da ifade ederek, şöyle devam etti:



"Demek ki burada bir hata var. Ürün çok olduğu zaman fiyatın düşmesine bir anlam veririz. Ancak ürünün az olduğu bir sezonda fiyatın düşük olmasına kimse anlam veremiyor. Aynı şekilde dolar arttı fındık fiyatı yine istenilen seviyeye çıkmadı. Bakıyorsunuz hep benim üreticim kaybediyor. Ama şunu herkes bilmeli ki sadede üretici de kaybetmiyor. Topyekun kaybediyoruz. Şu anda oluşan bu tabloda devletimiz kaybediyor, ihracatçı, manavı ve tüccarı kaybediyor. Fındıktan elde edilen yıllık ihracat gelirlerimiz 2,5 milyar dolardan 1,5 milyar dolarlara kadar düştü. Dolayısıyla hep birlikte kaybediyoruz. Gelin hep birlikte bu soruna bir çare bulalım. Serbest piyasa koşulları doğru düzgün işlemiyor. Mutlaka bakanlığın buna müdahale etmesi ve rekabet kurumunun buna müdahale etmesi lazım. Şu andaki süreç sadece vaatlerle ve tavsiyelerle geçiyor. Lütfen buna artık dur denilsin."



Seyit Torun, referandum sürecine ilişkin de tüm teşkilatlarının referandum sürecine hazır olduğunu sözlerine ekledi.