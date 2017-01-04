CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi Çarşı Mahallesi Muhtarı hakkında 'Ak Saray'da yapılan muhtarlar toplantısına katılmayacağını' açıklaması sonrasında, savcılığın söz konusu muhtarımız hakkında soruşturma açmak için Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderdiği bilgisi basın ve yayın organlarında yer almıştır. Bu bir hukuk skandalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Torun, yaptığı yazılı açıklamada, muhtar hakkındaki bu girişimin yargının siyasallaşmasının çarpıcı bir örneği olduğunu ileri sürerek, gelişigüzel ve siyasi kaygılarla bir soruşturma açılmak istenmesini esefle karşıladıklarını ve bunu kınadıklarını belirtti.



CHP'li Torun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi Çarşı Mahallesi Muhtarı hakkında 'Ak Saray'da yapılan muhtarlar toplantısına katılmayacağını' açıklaması sonrasında, savcılığın söz konusu muhtarımız hakkında soruşturma açmak için Adalet Bakanlığına fezleke gönderdiği bilgisi basın ve yayın organlarında yer almıştır. Bu bir hukuk skandalıdır, çünkü ne muhtarların böyle bir toplantıya katılma zorunluluğu vardır, ne de söz konusu muhtarımız açıklamasında Cumhurbaşkanı'na yönelik herhangi bir hakarette bulunmaktadır. Soruşturma açmaya yeltenen savcılık muhtarımızın toplantıya katılmamasını bir hakaret olarak değerlendiriyorsa, hem hukuk, hem de demokrasi derslerinden sınıfta kalmıştır."



Torun, başkanlık sistemine de onun emrine sokulmak istenen yargı anlayışına da geçit vermeyeceklerini kaydetti.