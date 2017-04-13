CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Anket sonuçlarına ve alandaki anket sonuçlarının test edilmesine baktığımızda 16 Nisan akşamı 'hayır' oylarının yüzde 53 ile yüzde 60 bandı arasında olduğunu görüyoruz." dedi.



Tezcan, partisinin il başkanlığında halk oylaması sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Parti olarak çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Tezcan, "Anket sonuçlarına ve alandaki anket sonuçlarının test edilmesine baktığımızda 16 Nisan akşamı 'hayır' oylarının yüzde 53 ile yüzde 60 bandı arasında olduğunu görüyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.



Anket sonuçlarına bakarak kimsenin gevşememesini isteyen Tezcan, sandığın hiçbir zaman şansa bırakılmaması gerektiğini söyledi.



15 Temmuz darbe girişiminde iktidar ve muhalefetin ortak bir duruş gösterdiğini aktaran Tezcan, şöyle konuştu:



"Sayın Cumhurbaşkanı karşı durdu, doğru yaptı. Sayın Başbakan, karşı çıktı. Genel Başkanımız ilk geceden itibaren karşı çıktı ve tüm örgütlere 'Darbeye karşı çıkacaksınız.' diye talimat gönderdi. Demokrasi adına görülmemiş bir tavır gösterdi. Siyasi parti genel başkanları da aynı tavrı gösterdiler ve hepimiz bombaların altına başımızı soktuk."



Tezcan, 15 Temmuz gecesine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere işaret ederek Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin o gece ne yaptığını tarih ve vicdanın çok iyi bildiğini tüm karalamalara rağmen tarihin temiz sayfalarında bunların yazılacağını dile getirdi.



Çalışmaları kapsamında Aydın'da gittikleri her yerde büyük coşku ve ilgiyle karşılandıklarını anlatan Tezcan, şunları kaydetti:



"Mutlaka herkesin sandığa gitmesini sağlayalım. Son dönemlerde oy pusulalarında mühür uçuyor, şöyle olursa geçerli-geçersiz olacak diye yaygınlaştırılan tevatürler var. Sandığa gitmemek 'evet'e hizmet etmektir. Sandık güvenliğiyle ilgili tereddüdünüz olmasın. Sandıklar korunamayacak algısını 'evet' çıkmasını isteyenler sağlamaya çalışıyor. Vatandaş bezsin, sandığa gitmesin diye düşünüyorlar. Mutlaka sandığa gideceğiz."



Tezcan, daha sonra Germencik ilçesinde Camikebir Mahallesi Lozan Caddesi'nde de vatandaşlara seslendi.