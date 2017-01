CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Anayasalar o memleket içerisinde insanların, huzur içerisinde, birbirleriyle dayanışma içerisinde nasıl yaşayacağını tarif eden belgelerdir. Bunun için, her canı istediğinde siyaset kurumu ve siyasetçi anayasa değiştiremez." dedi.



Tezcan, partisinin Adana İl Başkanlığı tarafından Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Demokrasi için Hayır" konulu konferansta, anayasa referandumunun yaklaştığını belirtti.



Türkiye'nin birçok önemli problemi olduğunu savunan Tezcan, "Her gün, 'Allah rahmet eylesin, bir daha vermesin' dediğimiz şehitlerimizi toprağa veriyoruz. Yüreğimiz kan ağlıyor. Türkiye ekonomik krizin eğişinde, işsizlik kapıda. Türkiye tarihinin en büyük işsizlik dönemini yaşıyor. Esnaf iflas etmekle karşı karşıya, kriz gelmiş dayanmış." diye konuştu.



"Ankara'daki koca koca adamlar tüm bu sıkıntıları bir kenara bırakıp tek bir şeyle meşguller, biz elimizdeki yetkileri daha fazla nasıl artırabiliriz, biz yetkileri bir kişinin elinde nasıl toplarız? ifadesini kullanan Tezcan, şöyle devam etti:



"Ankara'da sizin yetkilendirdiğiniz siyasetçilerin derdine bakın. Bu siyaseti, bu anlayışı reddediyoruz. Ülkeler anayasalarını değiştirirler, anayasalarda zaman zaman değişiklik yapma ihtiyacı olur ama bu ne zaman yapılır? Gerçekten o ülkenin temel problemlerini çözmenin önünde anayasa ciddi bir engel oluşturmuştur, doğru anayasa yapılır, değiştirilir. Siyasetçi her canı istediğinde anayasa değiştiremez. Anayasalar bir memleketin, en büyük uzlaşmasını sağlayacak metinlerdir. 'Azami uzlaşma' diyoruz. Neden, çünkü sıradan kanunlar değil. Anayasalar, bir memleketin, ülkenin, halkın nasıl beraber yaşayacağını tarif eden belgelerdir. Anayasalar o memleket içerisinde insanların, huzur içerisinde, birbirleriyle dayanışma içerisinde nasıl yaşayacağını tarif eden belgelerdir. Bunun için, her canı istediğinde siyaset kurumu ve siyasetçi anayasa değiştiremez. Bir anayasa değişikliği teklifini Meclise getiriler, şimdi Meclisten geçti, referanduma gidecek ve millet karar verecek. Bu süre içerisinde konuyla ilgili büyük ölçüde bilgi kirliliği var, çok fazla yalan söylüyorlar."



"Referandumdan sonra CHP'yi iktidar yapacağız"



Tezcan, Türkiye'deki sitemin kusursuz olmadığını ancak bu değişikliğin demokrasiyi güçlendirmeyeceğini ileri sürerek, "Yapmak istedikleri şey, bugünkünden daha kötü bir düzen getirmek. Sandıktan 'hayır' çıkınca Türkiye demokrasiyle ilgili bundan sonraki hedeflerinden vazgeçecek mi? Hayır. Tam tersine o zaman daha güçlü bir demokrasi kurmak için yolumuza devam edeceğiz. İnşallah milletin oylarıyla, referandumdan sonraki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacağız. O iktidarda Türkiye'nin önünü açacağız." diye konuştu.



Konferansa milletvekilleri, parti yöneticileri ve partililer katıldı.