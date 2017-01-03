IHAAW144311-SIY/03-01-2017
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildiğini söyledi. 03.01.2017 14: 43: 11 TSI
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Zırhlı Araç...
IHAAW144311-SIY/03-01-2017 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na zırhlı araç tahsis edildiğini söyledi.
IHAAW144311-SIY/03-01-2017
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