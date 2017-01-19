CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Anayasa değişikliği teklifinin başından itibaren görüşmeler sırasında yapılan işbirliğinin arka planında ne olduğu ortaya çıkmıştır. Muhtemeldir ki bu referandum sonucunda olası hükümet söz konusu olduğunda MHP'ye yer verilecektir" dedi.



Bingöl, TBMM'de gazetecilere açıklama yaptı. Bingöl, Kayseri Hacılar ilçesi örgütünün kundaklandığını belirterek, kundaklamayı yapan kişinin 8 yıl 2 ay ceza aldığını ve 20 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildiğini söyledi. Bingöl, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarından birisinin FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığını hatırlatarak, "Bu koruma ve diğer koruma arkadaşların tamamı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen arkadaşlar. Bu arkadaşımızda yapılan soruşturmalar sonucunda böyle bir bağının olmadığı tespit edilmiş ve görevine iade edilmiştir. Bir korumanın açığa alınması üzerinden partimize ve Genel Başkanımıza yönelik suçlayıcı ifade o koruma arkadaşın göreve iadesiyle çürümüştür" ifadelerini kullandı.



MHP'ye Bakanlığı verilmesine ilişkin olarak Bingöl, "Anayasa değişikliği teklifinin başından itibaren görüşmeler sırasında yapılan işbirliğinin arka planında ne olduğu ortaya çıkmıştır. Muhtemeldir ki, bu referandum sonucunda olası hükümet söz konusu olduğunda MHP'ye yer verilecektir. Yani işbirliğinin temel nedenlerinden bir tanesi Sayın Başbakan tarafından açıklanmıştır" dedi. - ANKARA