CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Anayasa değişikliği teklifine milletvekillerinin ilk etapta Mecliste "hayır" demelerini beklediklerini söyledi.



Cankurtaran, partisinin İzmir il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren Anayasa değişikliği teklifini değerlendirdi.



Parti olarak Anayasa değişikliği teklifine karşı olduklarını hatırlatan Cankurtaran,"90 yıllık parlamenter sisteme, Atatürk'ün ilkelerine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk 4 maddesine saygılı olan, milliyetçiliğine güvendiğimiz, milletin iyiliğini düşünen milletvekillerimizin bu Anayasa değişikliğine ilk etapta Mecliste hayır demesini bekliyoruz." dedi.



Cankurtaran, Anayasa değişikliğine ilişkin parti olarak hem Mecliste hem de vatandaşlara yönelik nasıl bir propoganda yapacaklarına dair çalışma hazırladıklarını belirtti.



OHAL'in üç ay daha uzatıldığını hatırlatan Cankurtaran, "Türkiye'nin OHAL'e değil huzura ihtiyacı var." dedi.



"İki gencimizi tutukladılar"



Cankurtaran, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına da değinerek, "Kaç gün geçti daha bir tane katili yakalayamadınız. Onun yerine laikliğin önemine vurgu yapan iki gencimiz tutuklandı. Gençler, İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabı tarafından Terörle Mücadele Şubesine bildirilmiştir." iddiasında bulundu.