CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya Valiliği'nin alkol düzenlemesine ilişkin, "Anlaşılan o ki Vali ve Emniyet Müdürü, iktidara şirin görünmek için, 16 Nisan'da güçlü bir 'Hayır' diyen Antalya'yı cezalandırmaya çalışıyor, bitirmek istiyor. Bu sorumsuzluğa izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı ve turizmin başkenti Antalya'daki alkol düzenlemesini eleştirerek, yasaklarla suçun önleneceği tezinin doğru olmadığını belirtti.



Açıklamasında, "Antalya'da, gasp, hırsızlık, adam öldürme, cinsel saldırı ya da ihaleye fesat karıştırma gibi suçların hangisi açık alanlarda içki içilirken yaşanmış. Bunların sayısı ne? Bu yasağın geçerliliği yok. Çerçevesi muğlak ve yaşam tarzına müdahale içeren yasak, derhal geri çekilmelidir." ifadesini kullanan Budak, bu yasağın, başka illerde başlatılan alkollü içecek yasağının Türkiye geneline yaygınlaştırma adımlarının bir parçası olduğuna işaret etti.



Antalya'nın, turizmin başkenti, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu ve 10 milyona yakın turist ağırladığını vurgulayan Budak, büyük siyasi hatalar sonucu ve geçen yıl turizmdeki daralma nedeniyle Türkiye'nin 10 milyar dolar kaybettiğini anımsattı.



Budak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Antalya Suudi Arabistan'ın değil, Türkiye'nin kenti. Kenti yönetenlerin önce bunun farkına varması gerekir. Anlaşılan o ki Vali ve Emniyet Müdürü, iktidara şirin görünmek için, 16 Nisan'da güçlü bir 'Hayır' diyen Antalya'yı cezalandırmaya çalışıyor, bitirmek istiyor. Bu sorumsuzluğa izin vermeyeceğiz. Turistler otellere mi kapatılacak? Otelden çıkmayın, yolda içmeyin, kumsalda içmeyin mi denecek? Turizm barış ve özgürlük sektörüdür. Özgürlük yoksa turizmde olmaz. Bazı illerde valiler, OHAL'i bahane etmişti, Antalya'da buna gerek duyulmamış, toptan yasaklama kararı getirilmiş. Türkiye'de bu kadar kutuplaşmanın derinleştiği bir ortamda, yaşam tarzına yasaklarla müdahale edilmesi, yeni gerilim alanları oluşturacaktır. Türkiye'nin ihtiyacı yasaklar değil, özgürlüktür. 'Yasakları bitireceğiz' diye gelenler, Türkiye'yi nefes alınamaz bir noktaya sürüklüyor. Antalya'yı bitirecek bu karar kabul edilemez. Yasak kararı derhal geri çekilmelidir."