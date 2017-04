CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, "6,5 milyon insanın işsiz olduğu Türkiye'de rejim değiştirmek isteyenlere 'hayır' diyeceğiz." dedi.



Böke, partisinin Fatsa ilçe teşkilatı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı.



Burada halka seslenen Böke, 16 Nisan'da sandıklardan hayır çıkacağını ve ülkenin aydınlık bir güne uyanacağını savundu.



Türkiye'nin tüm topraklarını gezdiklerini ve hep aynı manzara ile karşılatıklarını ifade eden Böke, "Bu manzaradan korkanlar demokratik hakkını kullanan ve 'hayır' diyen kişilere 'terörist' diyor. Bizi ayrıştıran ve ötekileştiren bir anayasa değişikliğinde dahi vatandaşının çoğunu yok sayan bu siyasete 'dur' deme vakti geldi. Biz hayırları çoğalttıkça memleket birlik oluyor. Birkaç gün sonra bu hayırlar daha çok çoğalacak ve bir aydınlık doğacak. Biz bu aydınlığı bildiğimiz için 'hayır' diyoruz." dedi.



Anaysa değişikliğinin hiçbir sorunu çözmeyeceğine işaret eden Böke, bunun için 16 Nisan'da "hayır" diyeceklerini kaydetti.



Türkiye'de 6,5 milyon kişinin işsiz olduğunu belirten Böke, şöyle konuştu:



"Bizim karşımıza hiçbir sorunu çözmeyecek bir anayasa değişikliği talebi geldi. Ben hanginizin omzuna el uzatsam binlerce derdiniz var. Biliyorum ki çocuğunuz işsiz. Çocuğunuz değilse bile torununuz işsiz. Onlarca insanın işsiz olduğu bu düzende, buna çözüm üretmek yerine karşımıza rejim değişikliği dayatan siyasete 'dur' deme vakti geldi. 6,5 milyon insanın işsiz olduğu Türkiye'de rejim değiştirmek isteyenlere 'hayır' diyeceğiz. Bugün mutfakta yangın var. Hangimiz kasabın önünden geçerken et alabiliyoruz. Her şey ateş pahası olmuş."



17 Nisan'ın bir son değil, bir başlangıç olacağını söyleyen Böke, şöyle devam etti:



"Bu sandıkta umut var. Memleket 16 Nisan'da ortak bir ses çıkaracak. Bu sandık bir memleket meselesi. Bu sandıkta iktidarı değiştirmeyeceğiz. Sandıkta meselenin memleket olduğunu ve bir olduğumuzu hep beraber göstereceğiz. Bu anayasa değişikliği yürütmeyi tek bir kişiye teslim ediyor. O cumhurbaşkanı koltuğuna kim oturursa otursun, hangi cinsiyetten ve siyasetten olursa olsun yürütme yetkisini tek elde topladığı için bütün bakanları ve başkan yardımcılarını seçme hakkı o kişiye verilecek. Yani bakanları siz seçmeyeceksiniz. Bakanları cumhurbaşkanı seçecek. Fındığın fiyatı, bozuk yollarınız ve sele kapılan binaların yapımı için seçtiğiniz milletvekili, bakanın kapısını çaldığında o bakan sizin vekilinizin yüzüne bakmayacak."



Kişi başına düşen milli gelirin iki buçuk yılda bin 300 dolar düştüğünü belirten Böke, sözlerini şöyle tamamladı:



"İki buçuk yıldır süren fiili düzen, buna bir hukuk yazılarak kalıcı kılınsın mı? Bu iki buçuk yılda ne yaşadığımızı biz çok iyi biliyoruz. Biz iki buçuk yıl içinde ayrıştırıldık, kutuplaştırıldık ve biz düşman üreten siyasetle karşı karşıya kaldık. Bugün Türkiye'de her iki kadından birisi aile içinde şiddete maruz kalıyor. Bu siyasi dil bizi birbirimizden farklı olmaya ittikçe şiddet sokağa yayılıyor. Biz iki buçuk yılda fakirleştik. 80 milyon kişi olarak fakirliğe ve yoksulluğa ortak olduk. 2014 yılında kişi başına düşen milli gelir 12 bin 112 dolardı. İki yıl sonra her birimiz bin 300 dolar daha fakirleştik. Keyfi karar verildiğinde, devlet değil şahıslar karar verince ekonomi duruyor. İki buçuk yılda 928 bin kişinin işsiz kaldığı bir dönemde bizlere sandıkta ne diyeceğimiz soruyorlar. Tabi ki biz 'hayır' diyeceğiz."