CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, "Sizin fındığınızı yok sayanlara bir dur deme fırsatınız var. Sizi değil tekelleri gözünden başka hiçbir şey görmeyenlere, fındığını yok sayanlara ben buradayım, ben fındığım ile varım demek için bir hayır deme fırsatınız var." dedi.



Böke, partisince Ulubey ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yeniden yeşil umutlarla zenginlik katacakları ve yepyeni aydınlık hikayeler yazacakları güne, 16 Nisan'a çok kısa zaman kaldığını belirtti.



Ordu'nun güzel dağlarındaki yeşillikle onun bir araya geldiği mavilikle yepyeni aydınlık bir hikayeyi hep birlikte 'hayır' ile yazacaklarına işaret eden Böke, "16 Nisan'da önümüze bir sandık konulacak ancak önümüze konulan bu sandık hiçbir derdimize çare olmayı vadetmiyor. O zaman biz neyi oyluyoruz? Bu kadar derdimiz, bu kadar sıkıntımız varken niye şimdi bir rejim değişikliği tartışması karşımıza çıktı. Bu sandık bir rejim değişikliği sandığıdır. Bunu önce tespit etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.



Böke, başkalarının bunun rejim değişikliği değil, sistemi değişikliği olduğunu söylediğini ancak gerçeklerin kendilerinden sakladığını ileri sürdü.



Birkaç ay önce özel şirket olan varlık fonu kurulduğunu anımsatan Böke, şöyle devam etti:



"Şimdi bu varlık fonuna bir kararname ile, bir gece yarısı bir cümle ile şu yetki verildi. 'Bakanlar Kurulu istediği kamu kurumuna el koyar, el koyduğu kamu kurumunu özel bir şirket olan varlık fonuna devreder' dediler. Bir hafta sonraki uyandık ki Ziraat Bankasına el konmuş. Sizin fındık tarlalarında ürün yetiştirmek için kredi aldığınız devlet kapısı olarak gördüğünüz bankaya bir kararnamede bir cümle ile el konulmuş. Yetmedi ÇAYKUR'a el koydular. Yetmedi Halk Bankasına el koydular. Yetmedi BOTAŞ'a el koydular. Yetmedi sevdiğinize mektup gönderdiğiniz, kontör aldığınız PTT'ye el koydular. Bir gece sizindi. Ertesi sabah kalktığınızda kararnamedeki bir cümle ile artık sizin değildi. Yani yarın malınıza mülkünüze el konulmasını istemiyorsanız hep birlikte 'hayır' dememiz gerekiyor."



-"Mesele memleket meselesi"



Böke, 16 Nisan'da önlerine konulan sandıkta iktidar seçimi yapmayacaklarına dikkati çekerek, "Mesele memleket meselesi. Mesele bir iktidar meselesi değil. Özellikle son 2,5 yılda 80 milyon hep birlikte fakirleştik. Her birimiz sadede 2,5 yıl içinde bin 300 dolar daha fakiriz. Ayrıca son 2,5 yılda Türkiye'de 928 bin kişi işsiz kaldı. Mutlaka bir yakınınız, çocuğunuz ve komşularınız bu son 2,5 yıldaki fiili başkanlık yüzünden işsiz kaldı." dedi.



Bu siyasete 'dur' demenin vaktinin geldiğini belirten Böke, "Önümüze getirilen sandıkta bizi ayrıştıran, bizi kutuplaştıran bu siyasete 'dur' deme, 'hayır' deme fırsatımız var. Şimdi bu siyaset bizi bizden farklı gördüğü için kadını ve genci ekonomik düzende yok sayıyor. Bugün Türkiye'de en yüksek işsizlik genç kadınlar arasında yaşanıyor. Her üç genç kadından birisi işsiz. Her dört gençten birisi işsiz. Bugünden yarının gençleri yok sayılıyor." ifadesini kullandı.



"Sizin fındığınızı yok sayanlara bir 'dur' deme fırsatınız var"



Meydandaki fındık üreticilerine de seslenen Böke, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sizin fındığınızı yok sayanlara bir 'dur' deme fırsatınız var. Şimdi sizin hayırlarla fındığınıza, toprağınıza ve yarınlarınıza sahip çıkma fırsatınız var. Fındıklar sizde, hayırlar sandıkta olsun. Biz daha aydınlık, daha demokrat, daha özgür, toprağından çıkan yeşilin daha değerli olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz. Biz eğer milyonlar bugün meselenin memleket meselesi olduğunu anlar, bir eğer bugün milyonlar yarınlara sahip çıkmak için hayırları çoğaltırsak 17 Nisan'dan sonra hep beraber rahat bir nefes alacağız."



Böke, herkesin sandığa gidip oy kullanmalarını isteyerek, şunları kaydetti:



"Her birimizin sandığa gitmede tereddüttü olan bir komşusunu, bir dostunu, bir akrabasını ikna etmesi gerekiyor. O sandığa gidip vicdanıyla baş başa, meselenin memleket meselesi olduğu bilinciyle özgürce oy vermesini sağlamamız gerekiyor. Birlik için, beraberlik için, demokrasi için, güçlü bir Türkiye için, gerçek istikrar için, en önemlisi sizin sesinizin çıktığı Türkiye için, 80 milyonun bir olduğu Türkiye için hayır, hayır, hayır."