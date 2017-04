CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl: "Bundan Sonraki Seçimlerde Biz Çok Ama Çok Umutluyuz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Bu anayasa değişikliği her gündeme geldiğinde, YSK başkanı ve 9 üyenin aldığı kararlar konuşulacaktır. Anlaşılan o ki herhalde YSK'nın 10 üyesi, 'itaat et, rahat et' anlayışına teslim olmuşlar." dedi.



Bingöl, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasıyla ilgili tartışmaların artarak devam ettiğini söyledi.



Bu tartışmaların sadece Türkiye gündemiyle sınırlı olmadığını, uluslararası gündemin de konu başlıklarından birini oluşturduğunu aktaran Bingöl, YSK'nın hem oy verme işlemi sırasında hem de sonrasında bir dizi hukuksuzluğa, kanunsuzluğa imza attığını savundu.



YSK'ın mühürsüz oyların kabulüyle ilgili kararını 20-30 dakikalık toplantının ardından verirken, 3 siyasi partinin iptal başvurusuna ilişkin toplantının ise 7 saat sürdüğünü belirten Bingöl, "Demek ki 16 Nisan'da alınan kararlar maddi temeli olmayan, kanun tanımazlığın ürünüdür. YSK kanun yapma organı değildir ama maalesef 16 Nisan'da kanunu hiçe sayarak, seçime gölge düşürmenin ötesinde, seçimin meşruiyetini tartıştıracak bir noktaya taşımıştır." diye konuştu.



"Mühürsüz seçim sonucunda oluşan anayasa, darbe anayasasıyla beraber bir ayıplı anayasaya dönüşmüştür" ifadesini kullanan Bingöl, bu değişikliğin sürekli tartışılacağının altını çizdi.



Bingöl, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu anayasa değişikliği her gündeme geldiğinde, YSK başkanı ve 9 üyenin aldığı kararlar konuşulacaktır. Anlaşılan o ki herhalde YSK'nın 10 üyesi 'itaat et, rahat et' anlayışına teslim olmuşlar.



Meşruiyeti tartışılan anayasa ile ilgili biz başından itibaren kararlı tavrımızı koyduk, bundan sonra da koymaya devam edeceğiz. Bununla ilgili yetkili organlarımızda bir dizi toplantı gerçekleştireceğiz. Bunlardan ilkini yarın genel merkezde kapalı grup toplantısı şeklinde yapacağız. Ardından 25 Nisan Salı günü PM'yi toplayacağız. 29 Nisan Cumartesi günü Ankara'da il başkanlarıyla ardından belediye başkanlarıyla toplanacağız. Bütün bu toplantılarda referandumu değerlendirme, önemli kararları alma noktasında değerlendirmeleri hep birlikte yapacağız. Oradan çıkan sonuçlar bize yol gösterici olacaktır."



"2019'dan umutluyuz"



Bingöl, bir soru üzerine Anayasa Mahkemesi ve AİHM'e gidip gitmeyecekleri noktasında kararları bu toplantılarda vereceklerini söyledi. Bingöl, "Alacağımız kararlar çok somut kararlar olacak, iş olsun diye girişimde bulunmayacağız." diye konuştu.



"2019 seçimlerinden umutlu musunuz?" sorusuna Tekin Bingöl, şu yanıtı verdi:



"2019'dan kasıt bir seçimse biz 2019'da yapılacak veya tarihi ne olursa olsun yapılacak her seçimden umutluyuz. Yerel seçimlerden çok umutluyuz. Çıkan sonuçlar sadece bizi değil, yüzde 50'nin üzerinde 'hayır' oyu veren seçmenlerin yanı sıra 'evet' oyu veren kardeşlerimizi de bu konuda farklı bir noktaya itecektir bu yaşananlardan dolayı. Bundan sonraki seçimlerde biz çok ama çok umutluyuz, genel seçimde ve cumhurbaşkanlığı seçiminde. Bunları hep birlikte yaşayıp göreceğiz."