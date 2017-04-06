CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Başbakan Binali Yıldırım'ın imzası ile yurt dışındaki vatandaşlara referandum a yönelik mektup gönderildiğini belirterek, "Maalesef bu mektup kişisel verilerin korunmasını ortadan kaldırmakta, kişisel verilerin izinsiz kullanımına sebep olmaktadır. Çifte vatandaşlık sahibi yurttaşlarımızın yaşadıkları ülkenin vatandaşlığının da sorgulanmasına yol açacaktır. Yabancı ülke vatandaşlarının kişisel verilerinin bir siyasi partiye verilmesi, o ülke kanunlarının da ihlali anlamını taşımaktadır. Bu mektup Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında yeni krizlerin habercisi niteliğindedir." görüşünü savundu.



Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce de yurt dışında yaşayan seçmenlere Başbakan Ahmet Davutoğlu imzalı mektup gönderildiğini, bunun ciddi sıkıntılara neden olduğunu savundu.



"Anlaşılan AKP yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşayacakları sorunları önemsemiyor ki aynı yanlışı yineledi." ifadesini kullanan Bingöl, şunları kaydetti:



"Bu kez de Başbakan Binali Yıldırım kendilerine YSK tarafından verilen yurt dışı seçmen kütüğünü deşifre ederek, yurt dışındaki seçmenlere bir mektup göndermiş ve onları ciddi sıkıntıya sokacak durum tekrar yaratılmıştır. Bu durumun yarattığı sıkıntının büyüklüğü bize yapılan başvurulardan anlaşılmaktadır. Bazı vatandaşlarımız yine yaşadıkları ülkelerde suç duyurusunda bulunacaklarını belirtmişlerdir. Ayrıca AKP, 2008 yılında çıkarttıkları 'yurt dışında seçim propagandası yapma yasağını' da kendi eliyle ihlal etmektedir. Bunun ileride uluslararası düzeyde çok ciddi hukuki sorunlar doğuracağı açıktır."



Bingöl ayrıca, "Maalesef bu mektup kişisel verilerin korunmasını da ortadan kaldırmakta, kişisel verilerin izinsiz kullanımına sebep olmaktadır. Çifte vatandaşlık sahibi yurttaşlarımızın yaşadıkları ülkenin vatandaşlığının da sorgulanmasına yol açacaktır. Yabancı ülke vatandaşlarının kişisel verilerinin bir siyasi partiye verilmesi, o ülke kanunlarının da ihlali anlamını taşımaktadır. Bu mektup Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında yeni krizlerin habercisi niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.



Tekin Bingöl, AK Parti'nin "yasa dinlemeden ve yurt dışındaki çifte vatandaşlık sahibi seçmenlerin zor duruma düşmesine bakmadan" daha önce de yaptığı gibi, yine son derece olumsuz bir referandum süreci götürdüğünü savundu.