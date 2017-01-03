CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "CHP yöneticilerimiz savunmasız. Bizim istihbarat örgütlerimiz yok, bizim güvenlik örgütlerimiz yok. Umut ediyorum ki hükümet örgüt yöneticilerimize, milletvekillerimize yönelik girişimlerin önünü alır. Aksi takdirde zırhlı araç tahsisi ile bu tür saldırıların önüne geçilmez." dedi.



Bingöl, Mecliste gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddialarına ilişkin soruları üzerine, Başbakan Binali Yıldırım'ın Kılıçdaroğlu'nu arayarak zırhlı araç önerisinde bulunduğunu ve aracın teslim alındığını söyledi.



Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'nin yetkililerine, milletvekillerine ve örgütlerine yönelik saldırıların uzun zamandır devam ettiğini belirten Bingöl, bir şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na mermi fırlatıldığını, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a silahlı saldırıda bulunulduğunu, Kayseri Hacılar ilçe örgütünün kundaklandığını, İstanbul'daki iki CHP'li belediyenin binasına saldırılar gerçekleştirildiğini anlattı.



Bingöl, CHP'li bazı milletvekillerinin de belli çevrelerce adeta hedef gösterildiğini dile getirerek, "Sosyal medyada ve yanlı yayın yapan yazılı ve görsel basında milletvekili arkadaşlarımız adeta hedef tahtası haline getirildi. Bu arkadaşlarımız, CHP yöneticilerimiz savunmasız. Bizim istihbarat örgütlerimiz yok, bizim güvenlik örgütlerimiz yok. Umut ediyorum ki hükümet örgüt yöneticilerimize, milletvekillerimize yönelik girişimlerin önünü alır. Aksi takdirde zırhlı araç tahsisi ile bu tür saldırıların önüne geçilmez." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım'ın sosyal medyaya yönelik uyarılarının sadece sözde kalmaması gerektiğinin altını çizen Bingöl, "Muhalif anlayışta açıklama yapan basın mensupları ya da sosyal medyada bu tür paylaşım yapanlar anında derdest ediliyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ama karşı açıklamalarla ilgili sadece uyarı yapılıyor. Uyarı yapılarak geçiştirilmemeli, bunun da gereği yapılmalı." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen zırhlı aracın dün teslim alındığını, ilgililerin aracın donanımları hakkında bilgilendirdiğini ifade eden Bingöl, aracın birkaç gün içinde Kılıçdaroğlu'nun kullanımına sunulacağını söyledi.



Tekin Bingöl, Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısının daha önce artırıldığını, son zamanlarda koruma sayısında bir artış olmadığını kaydetti.