CHP Genel Başkan Yardımcısı Avustralya'da 'Hayır'a Destek İstedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Avustralya'da bir araya geldiği Türk vatandaşlarından referandumda 'hayır' için destek istedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, "Avustralya Günü" dolayısıyla ülkede yaşayan Türklerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren Cankurtaran, "Adına önce başkanlık dedikleri, sonra tepkileri görünce değiştirerek 'Cumhurbaşkanlığı' olarak piyasaya sürdükleri bu sistemin dünyadaki demokratik başkanlık sistemleriyle de bir alakası bulunmuyor. Bu sistem tek kelimeyle 'seçilmiş diktatörlüktür'. 'ABD tipi başkanlık getireceğiz' diye işe başladılar, Türk tipine döndüler, son olarak Afrika tipi, Gambiya modeli başkanlık öneriyorlar. Bir kişi seçilecek ve beş yıl boyunca bütün ülke tek bir kişinin iki dudağının arasında olacak ve bu süre zarfında denetlenemeyecektir. İddia ediyorum, bu sistemi Avustralya'daki Aborijin yerlilerine anlatsak onlar bile itiraz eder bu işe. Aborijin kabilelerindeki şeflerin bu kadar yetkisi yoktur. En azından hata yapınca kabileye hesap veriyorlar hatta kararlar ortak alınıyor. İddia ediyorum AKP ve Devlet Bahçeli tarafından önerilen bu sistemi Avustralya'da yaşayan Aborijin yerlilerine anlatsak ve desek ki 'Sizin kabile şeflerine bu yetkileri verelim', onlar bile şaşar bu işe ve itiraz eder. Bizde ise başkan hesap sorulamaz bir kişi haline getirilmek isteniyor. 2000 bin yıl önce Türk boylarında Kağanlar bile tek başına karar alamaz, 'Ak Saçlılar' denilen boyun yaşlılarına danışırdı. Bu sistem gelirse başkan, kabile şeflerinde bile olmayacak bir sorumsuzluğa kavuşacak. Başkanlık sistemi dünya üzerinde uygulandığı 25 ülkeden 20'sinde diktatörlüğe dönüşmüştür. Bizde de uygulanırsa 21'ncisi olacaktır. Kazakistan bile başkanlık sisteminden vazgeçerek, Meclis'i güçlendirme kararı alırken, bu sistem 150 yıllık parlamento geçmişi olan Türkiye'ye en beter haliyle dayatılıyor. Adeta 'Eller gider Mersin'e biz gideriz tersine' durumu yaşanıyor."



"Her biriniz Türkiye'deki iki yakınınızı 'hayır' demeye ikna edin"



Referandumda CHP olarak her kesimden insanla birlikte omuz omuza birlikte mücadele edeceklerini söyleyen Cankurtaran, "Türkiye'den uzakta olmanız sorun değil. Artık teknoloji sayesinde herkes herkese ulaşabiliyor. Türkiye'nin Afrika ülkelerine değil de yaşadığınız Avustralya'ya benzemesi için demokrasiye sahip çıkmalıyız. Her birinizi ülkemizin hayrı için 'Hayır' demeye davet ediyorum. Hepiniz Türkiye'deki yakınlarınızı 'Hayır' deme noktasında ikna etmek için çalışmalısınız. Facebook'tan mı yazarsınız, e-posta, SMS mi yoksa eskisi gibi mektup gönderir, telgraf mı çekersiniz size kalmış. Ama herkes elindeki imkanları sonuna kadar zorlamalı, en az iki kişiyi hayır demeye ikna etmelidir." - CANBERRA