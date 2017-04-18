CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, Yüksek Seçim Kurulunu Ziyaret Etti
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger'in gelişi CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger'in açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve beraberindeki heyet, Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret etti.
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger'in gelişi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger'in açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve beraberindeki heyet, Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret etti. Aksünger, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.