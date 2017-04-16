CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger'in Basın Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "Şu anda İstanbul'da yüzde 56 ile 'Hayır' önde. İzmir'de yüzde 70,3 'Hayır', Ankara dengeli gidiyor, Doğu'da, Diyarbakır'da ezici üstünlükte 'Hayır' önde ama hala Doğu'daki sandıklar konusunda ciddi bir eksik var. Hiç kimse sandıkları terk etmesin, sonuna kadar saysınlar. YSK'nın yaptığı bir sürü yanlışa, hataya, manipülasyona rağmen halk, millet kazanacak." dedi.



Aksünger, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, halk oylaması sonuçlarının manipüle edildiğini savundu.



Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) göre, sandıkların yüzde 16'sının açıldığını kaydeden Aksünger, şu anda televizyonların ve manipülasyon yapanların, "Sandıkların yüzde 40'ının açıldığını" söylediğini, bunun mümkün olmadığını öne sürdü.



İstanbul, Ankara ve İzmir sandıklarının daha açılmadığını ifade eden Aksünger, "Biz onlardan daha önde açtık. Şu anda İstanbul'da yüzde 56 ile 'Hayır' önde. İzmir'de yüzde 70,3 'Hayır', Ankara dengeli gidiyor, Doğu'da, Diyarbakır'da ezici üstünlükte 'Hayır' önde ama hala Doğu'daki sandıklar konusunda ciddi bir eksik var. Hiç kimse sandıkları terk etmesin, sonuna kadar saysınlar. YSK'nın yaptığı bir sürü yanlışa, hataya, manipülasyona rağmen halk, millet kazanacak." diye konuştu.



Aksünger, mühürsüz oyların sayılması, "Evet" mühürlerinin kullandırılması, İçişleri Bakanlığı'nın yetkisinde olmamasına rağmen, oy kullanan insanların sandıklarını izlemesine izin vermemesi gibi kanunsuz birçok eylem yapıldığını iddia etti.



Erdal Aksünger, "Bir tarafta devlet, bir tarafta millet. Göreceğiz ki sonunda 'Hayır' kazanacak, millet kazanacak. Bunu herkes görecek." dedi.