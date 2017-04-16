CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "Seçim Takip Merkezimizde biz sonuçları saniye saniye takip ediyoruz. Yüzde 70'i açılmış olan sandıkların, yüzde 99 olarak deklare edilmesi tam bir manipülasyondur. Şu anda 2,5 milyon oya itiraz ediyoruz. Neredeyse sandıkların yüzde 60'ında sıkıntı var." dedi.



Aksünger, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, halk oylamasına ilişkin ana akım medyada yer alan verilerin manipülasyon olduğunu iddia etti.



"Şu an itibarıyla Türkiye'de bir kıyımla karşı karşıyayız, bu açık ve nettir. Biz sandıkların yüzde 60'ında manipülasyon yapıldığına inanıyoruz." görüşünü savunan Aksünger, şunları kaydetti:



"Seçim Takip Merkezimizde biz sonuçları saniye saniye takip ediyoruz. Yüzde 70'i açılmış olan sandıkların, yüzde 99 olarak deklare edilmesi tam bir manipülasyondur. Şu anda 2,5 milyon oya itiraz ediyoruz. Neredeyse sandıkların yüzde 60'ında sıkıntı var ve bu tamamen bir halk iradesine karşı devlet kıyımıdır. Bu seçim daha bitmedi. Sandık başlarındaki, ilçe seçim kurulularındaki arkadaşlarım son rakamlar girene kadar, oraları terk etmesin."



Aksünger, 1,5 milyona yakın geçersiz oyun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından onaylandığını ileri sürerek, "İstedikleri kadar balkon konuşması yapsınlar, bu tamamen geçersizdir. Şimdiden ben, herkese 'hayırlı olsun' diyorum." dedi.



Şekil şartının dışında içeriğe de itiraz edeceklerini ifade den Aksünger, ihlalleri not ettiklerini, gerekeni yapacaklarını söyledi. Aksünger, "Bitmiş gibi gösteriyorlar, seçim bitmedi, biz de burada sabaha kadar takip edeceğiz." diye konuştu.



YSK'nın 45 dakika süreyle CHP'ye veri aktarmadığını da savunan Aksünger, kesintinin nedenini araştırdıklarını dile getirdi.