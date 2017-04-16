CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "Toplumu, sandık başlarından, okul önlerinden uzaklaştıramazlar. Bu tamamen yıldırma politikasıdır, manipülasyondur. Bütün vatandaşın o sandıkları izleme hakkı vardır. Bizim yetkililerimiz de sandıklar taşınırken, mutlaka yanında olacaklar, ilçe seçim kurulunda da yanında oturacaklar tek tek beraber girecekler. Biz de burada gireceğiz, sonucu göreceğiz. Biz kazanacağız, 'Hayır' kazanacak, halk kazanacak." dedi.



Aksünger, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, halk oylaması sonucunda kendini devlet zannedenlerin değil, halkın kazanacağını ileri sürdü.



Halk oylamasına ilişkin ana akım medyada yer alan verileri "yüz karası" olarak nitelendiren Aksünger, açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını, toplumun moralini kırma amacını taşıdığını savundu.



"Evet" oylarının dakika dakika gerilediğini öne süren Aksünger, şöyle konuştu:



"Sonunda yenilecekler, halk kazanacak, 'Hayır' çıkacak. Sandıklarından kimse ayrılmasın. Sandıkların hepsi değerli. Sandıklar taşınırken de arkadaşlarımız mutlaka güvenlik kuvvetlerinin yanında olacaklar, bu yasal hakkımız. Kimse engelleyemez. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı genelgelerin hepsi boştur, buna YSK izin vermemiştir. Toplumu, sandık başlarından, okul önlerinden uzaklaştıramazlar. Bu tamamen yıldırma politikasıdır, manipülasyondur. Bütün vatandaşın o sandıkları izleme hakkı vardır. Bizim yetkililerimiz de, sandık başındaki görevli arkadaşlarımız da sandıklar taşınırken, mutlaka yanında olacaklar, ilçe seçim kurulunda da yanında oturacaklar tek tek beraber girecekler. Biz de burada gireceğiz, sonucu göreceğiz. Biz kazanacağız, 'Hayır' kazanacak, halk kazanacak."