CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "Görüyoruz ki sandığa katılımın batıda yüzde 85'in üzerine çıkma ihtimali var. Doğuda da beklentimiz yüzde 80 civarında." dedi.



Aksünger, parti genel merkezinde, basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Sandıklar açılmadan bazı manipülasyonların yapılmaya başlandığını belirten Aksünger, özellikle sandık başındaki görevlilerin bunlara itibar etmemesini istedi.



Oy kullanma işlemindeki sorunlara değinen Aksünger, "YSK'nın aldığı karar rağmen, 'tercih' yazacak olan mühürleri, 'evet' olarak yaptırıp, okullara gönderen ilçe seçim kurulu başkanları gördük. YSK ile konuştuğumuzda aslında bunların bir ihlal yaptığını da kendileri de itiraf ettiler. Bununla ilgili cezai işlem için savcılıklara suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.



Bunun yanı sıra özellikle Türkiye'nin doğusunda, oyların açık kullanıldığına ilişkin görüntülerin olduğunu ve bunlarla ilgili de gerekli suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Aksünger, "Bazı muhtarların seçmenle beraber, perdelerin arkasında beraber oy kullanmalarını da gördük ve ilgili mercilerle paylaştık." açıklamasında bulundu.



Genel merkezde kurulan Seçim Takip Merkezi'nde verilerin dikkatle izlediğini anlatan Aksünger, şunları söyledi:



"Dökümleri tamamlanmış olan sandıkların işlemleri yapılıyor, ancak biz de sandık başlarındaki mobil uygulamalarla da verileri girmiş olacağız. Bizim elimizde onlardan önce veri olacağı kesin. Şu anda veriler ciddi bir şekilde bize akmış durumda. Arkadaşlarımız saat 18.30-19.00 civarında sonuçları tamamen alır duruma gelecekler, biz de yasaklar kalktıktan sonra bunları açıklamaya başlayacağız. Görüyoruz ki sandığa katılımın batıda yüzde 85'in üzerine çıkma ihtimali var. Doğuda da beklentimiz yüzde 80 civarında."



Erdal Aksünger, il ve ilçe başkanları ile sandık görevlilerine de provokasyonlara gelmemeleri konusunda uyarıda bulundu.