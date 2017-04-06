CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba; "İlhan Cihaner'e Güvenilseydi, 15 Temmuz Darbe Girişimi Olmazdı"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba; "İlhan Cihaner'e güvenilseydi, 15 Temmuz darbe girişimi olmazdı" ERZİNCAN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İlhan Cihaner gibi insanlar cezaevine atılmasaydı İlhan Cihaner'e güvenilseydi, 15 Temmuz darbe girişimi olmazdı"...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba; "İlhan Cihaner'e güvenilseydi, 15 Temmuz darbe girişimi olmazdı"
ERZİNCAN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İlhan Cihaner gibi insanlar cezaevine atılmasaydı İlhan Cihaner'e güvenilseydi, 15 Temmuz darbe girişimi olmazdı" diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Boke ve Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi İlhan Cihaner, Erzincan'da vatandaşlarla buluştu.
Erzincan'da bir düğün salonunda düzenlenen programda katılımcılara hitap eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Aslında o zaman İlhan Cihaner'e yapılan şey eğer o zaman İlhan Cihaner'in sözü dinlenseydi. İlhan Cihaner gibi insanlar cezaevine atılmasaydı İlhan Cihaner'e güvenilseydi. 15 Temmuz darbe girişimi olmazdı." diye konuştu.
16 Nisanda sadeleştirilmiş bir seçim olduğunu söyleyen İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi İlhan Cihaner konuşmasında bu seçimin siyasi parti seçimi olmadığına dikkat çekerek, nasıl bir Türkiye'de yaşanılacağına karar verilecek olan bir seçim olduğunu belirtti.
Milletvekili Cihaner, konuşmasının devamında; "Dünya da böyle bir sistem yok. Bu ucube bir sistem. Ben inanıyorum ki eğer bu referandum dan hayır çıkarsa Türkiye'nin eşit, özgür tüm iç çatışmalarında barışçıl çözümü yakalamış, bir başlangıç yapması için inanılmaz umutlanacağımız bir sonuç çıkacak önümüze diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Boke ve Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi İlhan Cihaner, vatandaşlara ile selamlaşıp, fotoğraf çektirdiler.