CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan Ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Hap Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi'ni ziyaret etti.



CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ağbaba, ziyarette şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.



Şehitlik ve gaziliğin kutsal olduğunu belirten Ağbaba, şunları kaydetti:



"Sizler bu vatan için canını veren, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen insanlarsınız. Gazilerimiz de şehit yakınları da bizim çok değerlidir, ayrı bir yerleri vardır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize, bu vatan için canını vermekten çekinmeyenlere huzurlarınızda minnetlerimi sunuyorum. Onlar sayesinde biz bugün sizlerle beraber oturuyoruz. Onların sayesinde biz bugün ayaktayız, varız. Geçtiğimiz dönemlerde bizimde içinde bulunduğumuz komisyonda şehitlerimiz ve gazilerimiz için önemli kararlar alındı, olumlu gelişmeler yaşandı. İnanıyoruz ki tüm siyasi partilerin bu konuyla ilgili duyarlılığı devam edecektir."