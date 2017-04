CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Sadece 2017'nin ilk 3 ayında 441 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesi, Türkiye'nin insana verdiği değeri yansıtması bakımından düşündürücüdür." değerlendirmesinde bulundu.



CHP'nin Emek Büroları Koordinatörü de olan Ağbaba, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin iş cinayetlerinde ve dünya sıralamasında üçüncü durumda olduğunu belirtti.



Ağbaba, 28 Nisan'ın 30'dan fazla ülkede "İş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri anma ve yas günü" olarak kabul edildiğini vurgulayarak, Türkiye'de yaşanan iş cinayetlerinin fazla olmasının, AK Parti hükümetinin işçiye ve çalışma yaşamına bakışıyla ilgili olduğunu kaydetti.



Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, her yıl yaklaşık 2 milyon 300 bin kişinin çalışırken hayatını kaybettiğine işaret eden Ağbaba, Türkiye'de de her gün onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, sakatlandığına veya meslek hastalığına yakalandığını bildirdi.



Veli Ağbaba, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Hükümet bu cinayetleri önleyecek tedbirleri almak yerine hala taşeronlaşmayı, esnek çalışmayı gündeme getirmekte, sendikasız emek sömürüsünün önünü açmakta, kayıt dışı işçiliği kağıt üzerinde çözmeye çalışmaktadır. Taşeron işçisine her seçim dönemi kadro yalanını söyleyen iktidarın yeni hedefi, tüm çalışanların taşeron işçisi haline getirilmesidir."



Sadece 2017'nin ilk 3 ayında 441 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesinin Türkiye'nin insana verdiği değeri yansıtması bakımından düşündürücü olduğunu vurgulayan Ağbaba, şunları kaydetti:



"Düşünün ki bu ülkenin Elbistan ilçesindeki kömür sahasında 2011 yılında meydana gelen göçükte 9 işçinin bedenleri 6 yıldır çıkarılamamış, ailelere bir mezar yeri bile çok görülmüştür."