CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "18 madde insanların içine siniyorsa evet versinler, içine sinmiyorsa hayır versinler. Bunun başka tartışmalara çekilmesini çok doğru bulmuyoruz. Biz en başından beri bunun Türkiye'nin hayrına olmadığını söylüyoruz." dedi.



Ağbaba, Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti.



Ziyaret sonunda bir konuşmada yapan Ağbaba, anayasa değişikliğinin Türkiye'nin hayrına olmadığını savundu.



Anayasa değişikliğindeki 18 maddenin ne olduğunu vatandaşlara anlatmaya çalıştıklarını belirten Ağbaba, "18 madde insanların içine siniyorsa evet versinler, içine sinmiyorsa hayır versinler. Bunun başka tartışmalara çekilmesini çok doğru bulmuyoruz. Biz en başından beri bunun Türkiye'nin hayrına olmadığını söylüyoruz." ifadelerini kullandı.



Anayasa değişikliğinin alelacele yapıldığını vurgulayan Ağbaba, 12 Eylül Darbe Anayasası'nın bile iki yılda yapıldığını öne sürdü.



Veli Ağbaba, "Çok acele yapıldı. Acele yapıldığını da şimdi 'evet'i savunanların söylediklerinden görüyoruz. Başdanışmanlar, 'Eğer sıkıntı olursa bu sistemi bir kez daha değiştiririz' diyorlar. Cumhurbaşkanı önce 18 yaş ile ilgili 'askerlikten muaf' dedi şimdi 'bedelli yapabiliriz' diyor. 'Eğer uymayan maddeler varsa, bazı eksiklikler varsa bunları süreç içerisinde tamamlayabiliriz' diyor. Bunun böyle olduğunu biz başından beri ifade ettik. 'Bu çok hızlı hazırlanmış, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü koruyamayacağından endişemiz olan bir anayasa değişikliği' dedik." diye konuştu.