CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Osmanlı hanedanından Sultan II. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun Galatasaray Adası'nda hak iddia etmesine ilişkin, "Padişahın torunu olduğunu iddia eden hanımefendi, halkın malına 'benim malım' diyor. Buradaki mallar Türkiye'de yaşayan herkesin ortak malıdır." dedi.



Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliği sürecinin çok hızlı bir şekilde geliştiğini belirtti.



Değişikliğin önce komisyonda kabul edildiğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunu anımsatan Ağbaba, anayasa değişikliğinin içeriği hakkında vatandaşların yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını iddia etti. Ağbaba, "Biz bunu her yerde anlatacağız. İnsanların önünde kaçırılan bir anayasa değişikliğinin dün akşam Cumhurbaşkanı'na gönderilmesi manidar. Bunun sebebi de hayır oyları, evet oylarının önünde çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Osmanlı hanedanından Sultan II. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun Galatasaray Adası'nda hak iddia etmesini eleştiren Ağbaba, şu görüşleri dile getirdi:



"İstanbul'daki Suada'yı (Galatasaray Adası) kendisine istiyor. Biz tam da bu kadın için karşıyız anayasa değişikliğine. 'Suada benim babamın, dedemin malı' diyor. Biz ona müze kartı vereceğiz. Gitsin ücretsiz gezsin. Saltanatın ne anlama geldiğini görün. Padişahın torunu olduğunu iddia eden hanımefendi, halkın malına 'benim malım' diyor. Buradaki mallar Türkiye'de yaşayan herkesin ortak malıdır."