CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye bugün Suriye'ye, Irak'a benzemeye başlamışsa maalesef laiklik ilkesinden sapılmasından dolayıdır. Türkiye'nin, herkesi bir arada tutan, her inancın birlikte olmasını sağlayan laiklik ilkesine sahip çıkması gerekiyor." dedi.



Ağbaba, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni yıla büyük bir acı ile girildiğini belirterek, "Artık, geçmişte Kabil'de, Bağdat'ta haberlerde gördüğümüz, pazar yerlerinde patlayan bombalar Türkiye'de patlamaya başladı. Türkiye adeta katliamlar ülkesi oldu." görüşünü savundu.



Bunun, yanlış Suriye politikalarının sonucu olduğunu ileri süren Ağbaba, "Hangi canlı bombanın nerede patlayacağını artık bilemiyoruz." ifadesini kullandı.



"Yılbaşı gecesi yaşanan olayın tohumları aslında günler öncesinden ekilmeye başlanmıştı. Yılbaşı ile Noel'in farkını bilmeyen kara cahiller yılbaşını kutlamanın meşru olmadığını, günah olduğunu söylediler. Diyanet İşleri Başkanı, müftülükler, okul müdürlükleri üzerlerine vazifeymiş gibi yılbaşını gayrimeşru bir olay olarak gösterdiler." diyen Ağbaba, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i istifaya davet etti.



Ağbaba, son günlerdeki terör eylemlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Dünyanın herhangi bir ülkesinde sadece bunların biri olsa hükümetler istifa eder, siyasette yer yerinden oynar. Maalesef hiçbir katliamın sonucunda bir sorumluluk sahibi bulunamadığı için bu katliamlar devam ediyor. Hükümet acziyet içinde, bunun sorumluluğunu almamaya çalışıyor. Acaba ne zaman sorumluluk alacak? Bunun sorumlusu kim?"



Bazı medya organlarının Türkiye'de nefret tohumları ektiğini belirten Ağbaba, dünkü katliamla ilgili nefret tohumları attığını iddia ettiği kişiler hakkında işlem yapılıp yapılmadığını sordu.



Bir gazetede, CHP'nin terörle aynı karede gösterilmeye çalışıldığını aktaran Ağbaba, yasal haklarını kullanacaklarını ve gazete hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.



Ağbaba, laikliğe sahip çıkılmasını isteyerek, "Türkiye bugün Suriye'ye, Irak'a benzemeye başlamışsa maalesef laiklik ilkesinden sapılmasından dolayıdır. Türkiye'nin, herkesi bir arada tutan, her inancın birlikte olmasını sağlayan laiklik ilkesine sahip çıkması gerekiyor. Hükümetin de sahip çıkması gerekiyor. Hükümetin de orada oturmasının en büyük teminatı laikliktir." dedi.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ağbaba, sosyal medya mesajlarının da terör kapsamına alınacağı yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:



"Şimdiye kadar yaşadığımız uygulama; sosyal medyada Hükümete, Cumhurbaşkanına eğer bir eleştiri varsa bununla ilgili işlem yapılıyordu. Şimdiye kadar Türkiye'de terörü destekleyen, özellikle bu alçakça saldırıları kutsayan, 10 Ekim'den başlayarak Suruç'ta, dünkü eğlence merkezindeki katliamda nefret kusanlarla, öldürenleri tebrik edip ölenleri suçlayanlarla ilgili bir işlem yapılmadı. Şimdiye kadar görmedik. Bundan sonra bunu takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Şimdiye kadar yüzlerce gence Cumhurbaşkanına, Hükümete hakaretten davalar açıldı, çocuklar gözaltına alındı. 2 bine yakın insan cezaevinde şu anda. Ancak bu Selefi, cihatist örgütlerle ilgili, yazanlarla ilgili bir işlem yapılmadı."