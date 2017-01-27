CHP Gençlik Kolları Üyesinin Silahla Yaralanması

Maltepe'de CHP Gençlik Kolları üyesi M.D'nin silahla yaralanmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, Maltepe Zümrütevler'de CHP Maltepe Gençlik Kolları üyesi M.D'nin silahla yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 3 kişinin kimliği belirlendi.



Şüphelilerden biri gözaltına alınarak, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.



Şüphelilerden ikisinin M.D'nin arkadaşı olduğu belirtildi.