Maltepe'de CHP Gençlik Kolları üyesi M.D'nin silahla yaralanmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, Maltepe Zümrütevler'de CHP Maltepe Gençlik Kolları üyesi M.D'nin silahla yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 3 kişinin kimliği belirlendi.
Şüphelilerden biri gözaltına alınarak, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.
Şüphelilerden ikisinin M.D'nin arkadaşı olduğu belirtildi.
CHP Gençlik Kolları Üyesinin Silahla Yaralanması
Maltepe'de CHP Gençlik Kolları üyesi M.D'nin silahla yaralanmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Maltepe'de CHP Gençlik Kolları üyesi M.D'nin silahla yaralanmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.