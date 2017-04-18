CHP Gençlik Kolları Sokak Eylemleri Yapma Kararı Aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nın, il başkanlıklarına sokak eylemleri düzenleme talimatı verdiği iddia edildi. Sosyal medyada Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz imzasıyla paylaşılan metinde, "Halk direnişinin destekçisi hatta örgütleyicisi olacağız." ifadeleri yer aldı.

"EŞ ZAMANLI EYLEMLER DÜZENLENECEK"

CHP Gençlik Kollarının, il başkanlıklarına geçtiği metinde şu ifadeler kullanıldı:

"16 Nisan halk oylamasının sonucuna Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülen gölgeyi protesto etmek amacıyla pek çok şehirde sivil girişimler olmaktadır. CHP Gençlkik Kolları il örgütleri olarak hukuksuzluğa karşı oluşan halk direnişinin destekçisi hatta örgütleyicisi olacağız.

"EŞ ZAMANLI OLARAK MEYDANLARDA EYLEM DÜZENLENECEKTİR"

Bu sebeple bütün il örgütlerimiz, bölge sorumluları tarafından kendilerine bildirilen platform ismi ve meti,lerle, eş zamanlı olarak şehir meydanlarında eylem düzenleyecektir.

"SİYASİ BAYRAK VE SİMGE TAŞINMAYACAK"

Protestolar sırasında hayır blogunu temsil eden flama ve dövizler dışında herhangi bir siyasi bayrak ve simge taşınmaması kitlesillik anlamından daha uygun olacaktır.

Gerekli çalışmaların bölge sorumlusu MYK üyeleriyle korrdineli bir şekilde yapılmasını, aynı bildirimin ilçe örgütlerine de gönderilmesini rica eder, iyi çalışmalar dileriz."

İl gençlik kollarına geçilen yazıda; Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Genç Osman Killik'in imzası bulunuyor.

CHP Gençlik Kolları'nın metni:



EYLEM LİSTESİNİ YAYINLADI

CHP Gençlik Örgütleri Genel Başkanı Emre Yılmaz da kendi twitter hesabından eylem yapılacak illerin toplanma yerlerinin listesini yayınladı.