CHP Gençlik Kolları Hababam Sınıfının Uyanış Parçası 'Neler Oluyor Hayatta'yı Referanduma Uyarladı

CHP Gençlik Kolları üyesi gençler Hababam Sınıfının ( Anonim) uyanış parçası olan 'Neler Oluyor Hayatta' parçasını referandum için yeniden uyarlayarak sosyal medya hesaplarından Paylaştı. Klipte güncel görüntülerin yanı sıra, Gezi, Cumhuriyet Mitingleri, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi görseller de kullanıldı.