CHP Eyüp İlçe Başkanından "Şüpheli Kişi" Şikayeti

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK İSTANBUL DHA



CHP Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, gece saatlerinde evinin önündeki otomobilini inceleyen ve kendisini görünce kaçan kişilerden şikayetçi oldu.



Akçiçek'in verdiği bilgiye göre, olay saat 22: 30 sıralarında Silahtarağa Mahallesi'ndeki evinin önünde meydana geldi



CHP'li Akçiçek, başından geçen olayı şöyle anlattı: "Saat 22: 30 civarında eşim balkona çıktığında bir kişinin otomobilin etrafında dolandığını, bir müddet gözlemledikten sonra arabanın altına yatmaya çalıştığını fark etmiş. O bağırınca ben de balkona çıktım. Bu kişi, arabanın kenarından çıktı. Bir kişide da yolun karşısında duruyordu ve gözcülük yapıyordu. Sonra yukarıya doğru kaçmaya başladılar. Olayı emniyet güçlerine haber verdik. Eyüp Kaymakamı ile görüştük, sağ olsunlar olayı titizlikle incelediler. Emniyet güçleri çevrede güvenlik kamerası kayıtlarını araştırdılar"



"GÜVENLİĞİN DAHA ÇOK ARTTIRILMASI GEREKİYOR"



Kimseyle herhangi bir husumetinin olmadığını belirten Akçiçek, CHP'li bütün üyelerin bu süreçte daha tedbirli olması gerektiğini kaydederek, "Kişisel herhangi bir husumetim yok. Şuan Türkiye'deki yaşanan siyasi gerginliğin ilçe başkanlıklarına kadar yansımış halidir. Partimizin genel başkanının tehdit aldığı durumda ilçe başkanları da il başkanları da partide görevli bütün herkes, milletvekilleri, belediye başkanlarımız bu süreçte daha tedbirli olmak zorunda. Güvenliğin daha çok arttırılması gerekiyor. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef gösterenler bunun sorumlusu olacaktır. Şahsım olarak herhangi bir tehdit almadım" dedi.



"SON İKİ AYDIR YAŞADIĞIMIZ BİR TEDİRGİNLİK VAR"



Akçiçek, "Son iki aydır yaşadığımız bir tedirginlik var, hissediyorduk bunu. Çocuğu sabah okula bırakırken önce



kendim inip arabayı çalıştırıp sonra çocuğu aşağı indiriyordum. Ülkenin içinde bulunduğu siyasi kaos buralara kadar yansıdı" ifadesini kullandı.



CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ, OLAYI SOSYAL MEDYADA DUYURDU



Yaşanan olayı, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabından duyurdu.



Yarkadaş'ın twitter'de yaptığı açıklama şu şekilde:



"Dün gece belki de büyük bir provokasyonun eşiğinden dönüldü. Türkiye'yi kaosa sürüklemeyi ve kamplaştırmayı amaçladığını düşündüğümüz bir gelişme yaşandı. Saat 22.20 sularında Eyüp İlçe Başkanımız Sinan Akçiçek'in eşi arabalarının yakınında iki kişinin olduğunu fark etti. Akçiçek'in eşi, şahıslardan birinin aracın altına girdiğini, diğerinin ise çevreyi gözetlediğini anlayınca bağırmaya başladı. Bunun üzerine her iki şahıs da aracın yanından koşarak uzaklaştı. İlçe Başkanımız Sinan Akçiçek'in olan biteni haber vermesinin ardından hemen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimi ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kurduk. Keza Eyüp Kaymakamı da olaydan haberdar edildi. Polis ekipleri, olay yerine hızla gelerek gerekli incelemeleri yaptı. İlçe Başkanımız ise emniyete giderek ifade verdi. Polis şimdi olaya ilişkin çalışma yürütüyor ve inceleme yapıyor. Umarız bu basit bir hırsızlık girişimidir. Eğer böyle değilse, yaşanan bu vaka; herkesin üzerinde dikkatle durması gereken bir sürecin işareti anlamına gelmektedir. Türkiye'yi provokasyonlarla kaosa sürüklemeye yol açacak girişimlere karşı uyanık olmalı ve sağduyuyu elden bırakmamalıyız. Bu bağlamda herkese görev düşmektedir. Türkiye'nin farklı bir sürece itilmek istendiğinin görüldüğü şu günlerde en büyük görev ise iktidara düşmektedir"