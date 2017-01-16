CHP Eskişehir Milletvekili Usluer Açıklaması

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, AK Parti'nin yeni anayasa ile özdeşleşen bir eğitim sistemi oluşturmak istediğini ileri sürerek, "Bu sistem çağdaş, bilimsel, laik değildir." görüşünü savundu.



Usluer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yeni eğitim müfredatının paylaşıldığını ve 100'e yakın dersin olduğu bir sistemden bahsedildiğini söyledi.



İnternet sitesinde sistemin kamuoyuna açıldığı, 10 Şubat'a kadar velilerin, öğretmenlerin, eğitim camiasının değerlendirilmesi ve görüşlerini e-mail ile bakanlıkla paylaşılması istendiğini anlatan Usluer, sistem hazırlanırken eğitim uzmanlarından, sendikalardan faydalanılması gerektiğini vurguladı.



Eğitim sisteminde Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna yönelik bilgilerin daraltıldığını ileri süren Usluer, müfredat değişikliği ile Atatürk'ün isminin silinmesi, Atatürk'ün önemsizleştirilmesi, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü tanımayan yeni bir gençlik yapılanmasının sağlanması hedeflendiğini iddia etti. Usluer, şu ifadeleri kullandı:



"Diktatörlük sistemi geldiğinde Türkiye'de yeni bir dönem inşa edilmek, 15 Temmuz darbesi ile yeni bir liderin doğuşu hazırlanmak isteniyor. AK Parti, uygulamak istediği yeni anayasa ile özdeşleşen bir eğitim sistemi oluşturmak istiyor. Bu sistem çağdaş, bilimsel, laik değildir. Kendi beyin yapılarına uygun bir sistemdir. Bu müfredata CHP olarak karşıyız, bu görüşlerimizi Milli Eğitim Bakanına da açıklayacağız."



Toplantıya, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir de katıldı.