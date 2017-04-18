CHP'den YSK'ya referandumu iptali başvurusu

YSK'nın mühürsüz oyları geçerli saymasının yasaya aykırı olduğunu savunan CHP, referandumun iptali için harekete geçti. CHP'nin iddiasına göre "mühürsüz zarflı 2.5 milyon oyun geçerli sayılması referandumu şaibeli bir duruma sokuyor. Geçerli sayılan oyların yüzdesindeki yükseklik ise az farkla evet çıkan referandumun sonucuna gölge düşürüyor."

CHP'DEN YSK'YA İKİ ZİYARET: BİR YÜZLEŞME BİR İPTAL

Referandumu tartışmalı hale getirmekle eleştirilen Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısını bugün iki kez çalacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger 'yüzleşeceğim' diyerek YSK Başkanı'nı ziyarete gitti. Aksünger'in ziyaret sonrası açıklama yaptı. Aksünger "Toplumun hakkını aramak için buraya geldik. Sadece hayır için değil tüm oylar için geldik" diye konuştu.

CHP'nin referandumu izleme merkezinin başındaki isim olan CHP'li Aksünger, daha önce YSK yetkilileri yaptıkları görüşmelerde 'tercih' yazması gerekirken 'evet' yazan mühürler yapıldığı yönündeki duyumlarını aktardığını söylemişti. Yetkililerin kendisini gülerek 'Olur mu öyle şey' diye karşılık verdiğini söyleyen Aksünger, "O gece toplamda 45 dakika YSK'dan veriler gelmedi. Bizim sistemimiz ayaktayken YSK'nın ki çöktü. Bunun neden yaşandığının ayrıntılı olarak açıklanması gerekiyor" dedi. Sandıkları tek tek incelediklerini belirten Aksünger, ilçe, il seçim kurullarının ardından sırasıyla tüm itirazların yapılacağını vurguladı.

TEZCAN DA GİDECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da saat 14.30'de "seçimlerin iptali için başvuruda bulunacak. Tezcan ise YSK'ya seçimlerin iptal edilmesi için başvuruda bulunacak. Tezcan başvuru gerekçelerini şöyle açıklamıştı: Hayırın kamu vicdanında kazandı. Mühürsüz oyların geçerli sayılması, evet mühürlerinin kullanılması ve gizli sayım yapılmasının seçimleri şaibeli hale getirmiştir. Toplumsal uzlaşma metini olması gereken anayasanın toplumsal yarılma metni haline geldi. Böyle bir tabloda meşruiyet tartışmasını sona erdirecek tek bir karar vardır, YSK tarafından seçimin iptal edilmesidir.

VATAN PARTİSİ DE BAŞVURUYOR

Öte yandan Doğu Perinçek'in liderliğini yaptığı Vatan Partisi de referandumdaki mühürsüz pusula tartışmalarına ilişkin YSK'ya başvuracağı öğrenildi.