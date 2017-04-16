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CHP'den Ysk'ya Pusula Tepkisi
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CHP'den Ysk'ya Pusula Tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, "YSK, sayımlar başladıktan sonra AK Parti temsilcisinin itirazını dikkate alarak mühürsüz oy pusulalarının ve zarfların geçerli olacağına karar vermiş ve bunu duyurmuştur.

CHP'den Ysk'ya Pusula Tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, "YSK, sayımlar başladıktan sonra AK Parti temsilcisinin itirazını dikkate alarak mühürsüz oy pusulalarının ve zarfların geçerli olacağına karar vermiş ve bunu duyurmuştur. Bu seçimlerde sahteciliğe Yüksek Seçim Kurulu eliyle izin verilmesi demektir" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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