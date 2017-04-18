CHP'den Ysk'ya İtiraz

Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itiraz başvurusu yapmaya gelen ve referandumun iptalini isteyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "Sadece 'hayır'ın hakkını aramaya gelmedik buraya. Herkesin oyuna saygı duyuyoruz. Biraz önce Çankaya ilçemizde 240'ın üzerinde 'hayır' çıkan bir sandıkta da özellikle mühürsüz olduğu için söylüyorum, onların da iptal edilmesi gerektiğini söyledim" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve beraberindeki heyet, 16 Nisan'da yapılan referandumun iptali için YSK'ya başvurdu. Heyet, YSK Başkanı Sadi Güven ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından heyet adına basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, "Bugün bizim için önemli bir gün; YSK'ya şekil şartı olan itirazlarımızı yapıyoruz şu anda. Arkadaşlarımız öğleden sonra tam hukuksuzluk alanındaki itirazlarımızı yapacak ve dilekçelerimiz buraya ulaşacak. Bugün aslında teknik anlamda da nelere itiraz ettiğimizi konuştuk. Yüksel Seçim Kurulu mutlaka toplanacak ve bu konularla ilgili bir karar verecektir. Bizim birinci amacımız bize göre burada şaibe şüpheleri çok yüksek olan çok önemli üç, dört tane konu var ki bunların sonuçlandırılması ihtiyacı var. YSK'ya da yapacağımız itirazlar bugün 17.00'ye kadar olanlar; tamamen içerik yönünden yani 'evet'te 'hayır'da yanlışlıklar yapılmışsa onlarla ilgili konulara itiraz edeceğiz. Ama bizim önemsediğimiz en önemli konu seçim günü yapılan ve bizim itiraz ettiğimiz kanunsuzluklar" diye konuştu.



"Bazı seçmenlerin yerine oy kullanıldığını da belgelemiş durumdayız"



Doğu ve Güneydoğu'da oy kullanma sırasında yaşanmış bir sürü sıkıntı olduğunu ifade eden Erdal Aksünger, "Bunlarla ilgili suç duyurularını da savcılıklara bulunacağız. Bazı seçmenlerin yerine oy kullanıldığını da belgelemiş durumdayız. Bununla ilgili bu işe bulaşanların hepsi hakkında suç duyurunda bulunacağız. Tabii burada toplum şunu merak ediyor gerçekten bu meşru mu? İnsanların kafasında şu anda bu meşruluk ile ilgili soru işareti var, bizim olduğu gibi. Biz toplumun hakkını aramak üzere buraya geldik. Sadece hayır'ın hakkını aramaya gelmedik buraya. Herkesin oyuna saygı duyuyoruz. Biraz önce Çankaya ilçemizde 240'ın üzerinde 'hayır' çıkan bir sandıkta da özellikle mühürsüz olduğu için söylüyorum, onların da iptal edilmesi gerektiğini söyledim" dedi.



"İlk beklentimiz referandumun iptal edilmesi"



"Biz kendi lehimize olan bir konu için buraya gelmedik. Kanun hükmünde ne yazıyorsa onların uygulanması için buraya geldik" diyen Aksünger, "Şu anda görüyoruz ki ortada ciddi bir baskı var. Devlet şu gerçekten şu anda millete karşı bir baskı halinde. Bu referandumun bir vesile ile şaibe gölge düşmüş noktalarının hepsini aydınlatmaya çalışacağız ve ilk beklentimiz YSK'dan bu hilelerin hepsinin bertaraf edilmesi, gerekenlerin ortaya konulması ve referandumun da iptal edilmesi" ifadelerini kullandı.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Aksünger, "YSK'nın mühürsüz zarf ve pusulaların sayılması ile ilgili kararının henüz ortada olmadığı belirtiliyor. Ortada bir karar var mı yok mu? Siz gördünüz mü o kararı?" sorusuna, "Şu anda o karar daha yazılmış durumda değil. Bizim gözümüzde öyle bir şey de şu anda uygulanabilir durumda değil. O yüzden böyle bir karar olmadığı sürece ben hükümsüz olarak görüyorum bunu" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA