Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
CHP'den Tüik'e Açık Mektup
Ara
BİST 90.746 %2,54
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,44 %-0,35
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

CHP'den Tüik'e Açık Mektup

CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, TÜİK'e açık mektup göndererek milli gelir hesaplarındaki revizyonun soru işaretlerine neden olduğunu, kurumun saygınlığının zarar görmemesi için söz konusu verilerin ve hesaplama yöntemlerinin uzman kişilerce yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP'den Tüik'e Açık Mektup

CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, TÜİK'e açık mektup göndererek milli gelir hesaplarındaki revizyonun soru işaretlerine neden olduğunu, kurumun saygınlığının zarar görmemesi için söz konusu verilerin ve hesaplama yöntemlerinin uzman kişilerce yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>