CHP'den Tüik'e Açık Mektup
CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, TÜİK'e açık mektup göndererek milli gelir hesaplarındaki revizyonun soru işaretlerine neden olduğunu, kurumun saygınlığının zarar görmemesi için söz konusu verilerin ve hesaplama yöntemlerinin uzman kişilerce yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, TÜİK'e açık mektup göndererek milli gelir hesaplarındaki revizyonun soru işaretlerine neden olduğunu, kurumun saygınlığının zarar görmemesi için söz konusu verilerin ve hesaplama yöntemlerinin uzman kişilerce yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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