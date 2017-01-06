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CHP'den TBMM Genel Kurulu İçin Canlı Yayın Talebi
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CHP'den TBMM Genel Kurulu İçin Canlı Yayın Talebi

CHP, Anayasa görüşmelerinin canlı yayınlanması için başvuruda bulundu.

CHP'den TBMM Genel Kurulu İçin Canlı Yayın Talebi

CHP, Anayasa görüşmelerinin canlı yayınlanması için başvuruda bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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