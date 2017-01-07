CHP'den TBMM Başkanlığına Başvuru

CHP, "Meclis Genel Kurulunun dünkü birleşiminde sahte oy pusulası hazırlıklarını gösteren görüntülerin kayıt altına alınarak suç duyurusunda bulunulmasını ve anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerinde benzer durumun yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını" istedi.



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM Başkanlığına başvurarak, Genel Kurulun 52. birleşiminde, yoklama talepleri üzerine gerçekleştirilen oylamada, pusulayla oy kullanan bazı AK Parti'li milletvekillerinin salonda bulunmadığının tespit edildiğini anımsattı.



TBMM Genel Kurulunun 52. birleşiminde, Meclisin çatısı altında bu nedenle suç işlendiğini belirten Gök, "Söz konusu suçun iktidar partisi grubuna mensup milletvekillerinin planlı ve organize bir girişimi sonucunda gerçekleştiğine kuşku yoktur." ifadesini kullandı.



Gök, Genel Kurul salonunda bunulmayan milletvekilleri için sahte oy pusulası düzenlenmesinin, yeni karşılaşılan bir durum olmadığını, siyasi iktidara mensup milletvekillerinin daha önce de benzer girişimlerde bulunduklarının tutanaklara yansıdığını savundu.



Yaşananların, demokrasi açısından utanç verici olduğunu ileri süren Gök, şunları kaydetti:



"Bu durum, 9 Ocak Pazartesi günü görüşmelerine başlanacak olan anayasa değişikliği teklifinin görüşme sürecinde de Anayasa ve İçtüzüğe aykırı, suç teşkil eden benzer hukuksuzlukların yaşanabileceği kuşkularını artırmaktadır.

Genel Kurulun 52. birleşiminde söz konusu milletvekilleri için doldurulan oy pusulaları ile TBMM TV'nin sahte oy pusulası hazırlıklarını gösteren görüntülerinin kayıt altına alınarak suç duyurusunda bulunulmasını ve anayasa değişikliğinin görüşmeleri sırasında benzer hukuksuzlukların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını arz ve talep ederim. "