CHP'den Sosyal Medya Kampanyası, 'Tanımadığın Bir Kişiye Hayırı Anlat'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, "Kampanya yeni başladığında bir uyarıda bulunmuştuk. Yüzde 92 evet dahi olsa anket sonuçlarına inanmayın. 'Hayır' oranları önde çıkarıyorlarmış gibi yaptılar. Sonra 'evet' öne geçti diye insanların direncini kırmak için anketler açıkladılar"dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran 'tanımadığın bir kişiye hayırı anlat' adıyla yeni bir sosyal medya kampanyasının duyurusunu yaptı. 'Hayır' çalışmaları için Sancaktepe'de bulunan Cankurtaran, genç partililerden sosyal mesajlaşma programı Whatsapp üzerinden tanımadıkları kişilere 'hayır'ı anlatan mesajlar atmalarını istedi. Bu yöntemle bu hafta sonu itibariyle 10 binin üzerinde gence ulaştıklarını söyleyen Cankurtaran, "Hedefimiz özellikle yeni oy kullanacaklara ulaşmak... Yüzde 2.6 seçmen sayısında artış var. Bunun büyük bir kısmı 18 yaşı dolduran gençler. Hedefimiz 2 milyon gencimize ulaşmak" dedi.



ANKET UYARISI



Son günlerde açıklanan anketlerin yanıltıcı olduğunu öne sürerek partilileri uyaran Cankurtaran, "Anketlerle ilgili uyarılarda bulunmuştuk. Anketlerin sonuçlarını da paylaşıyoruz. Kampanya yeni başladığında bir uyarıda bulunmuştuk. Yüzde 92 evet dahi olsa anket sonuçlarına inanmayın. 'Hayır' oranları önde çıkarıyorlarmış gibi yaptılar. Sonra 'evet' öne geçti diye insanların direncini kırmak için anketler açıkladılar" diye konuştu.



"PABUCU TERS GİYDİRECEĞİZ"



Cankurtaran, partilere uyarıda bulunarak, "Oy vermek için sandığa gitmeyen olursa bu vebalin altından kalkamaz" dedi. 'Evet' kampanyasının devletin bütün olanakları kullanılarak yapıldığını anlatan Cankurtaran, "Milyonlarca lira harcayarak hediyeler dağıtılıyor. Bizler 'hayır' çıkarmak için yüreğimizle çalışmaya devam ediyoruz. 'Hayır'dan dolayı yapılan engeller, tutuklamalar... Devletin bütün birimleri seferberlik ilan etmelerine rağmen inşallah 'hayır'ı çıkaracağız... Bu sefer ben diyorum ki, AKP'ye bapuçu ters giydireceğiz" şeklinde konuştu.



DİN ASLA SİYASETE ALET EDİLMEMELİDİR



Bazı yerlerde duvarlara ve pankartlara 'Allah için Evet' yazıldığını söyleyen ve buna tepki gösteren Cankurtaran şunları söyledi:



"Her yerde ne diyor? 'Allah için evet'. Her yerde 'Allah için evet' yazılarını görüyoruz. Acaba bunları söyleyenler, asanlar 'ağızlarından çıkanı duyuyor mu?' diye düşünmemek elde değil? Hepimizin o kadar din bilgisi var. Kuran-ı Kerim'de 1400 önce, 'Türkiye'ye biri gelecek, bir referandum olacak ona oy verin' diye bir şey yazmış olabilir? Bizimle mi dalga geçiyorlar? Dinimizi böyle bir şeye, siyasete kullanmanın en fazla da dindar vatandaşlarımızın ne kadar tepki gösterdiğini biz de görüyoruz. Biz de buradan tepkimizi koyuyoruz. Din asla siyasete alet edilmemelidir. Din herkesin vicdanıdır. Bu referandum için evet çıkarmak için dinimizi kullanmak, dinimiz için de olacak bir şey değildir. Vicdanları zedeleyecek bir şeydir."



- İstanbul