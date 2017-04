CHP'den 'Sine-i Millet' Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, ilan edilen bu referandum sonucunu tanımadıklarını belirterek, "Bütün hukuki yolları kullanacağımızdan da kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Her türlü deyince bunun içerisine Meclisten çekilmekte girer, Mecliste çalışmaya devam etmek de girer. Gayri meşru bir sonucu meşrulaştıracak hiçbir adımın parçası olmayacağız" dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Böke ise MYK'nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Referandum sürecine değinen Böke, "Türkiye'de bugün itibari ile herhangi bir anayasa değişikliği gerçekleşmiş değildir. Yeni bir anayasa ile yeni bir sisteme geçilmiş değildir. Referandumdan 'evet' sonucu çıkmamış ve bir anayasa değişikliği gerçekleşmemiştir. Çünkü anayasa değişikliği gerçekleşmemiştir. Çünkü 16 Nisan'da yapılmış olan referandum yok hükmündedir. Bu açıkça mühürsüz bir seçim olmuştur. Referandumun her aşamasında sürecin kendisinde de her türlü hile ve sahtekarlığa başvurulmuştur. Halkın oyları ile elde edilemeyen sonuç, YSK'nın açtığı yasa dışı yollarla ve bu yolda örgütlenen bir dizi hile ile elde edilmeye çalışılmıştır. Bu referandum şaibeli bile değildir. Bu referandum tartışmalı bile değildir. Bu referandum açıkça hukuka aykırı, açıkça gayri meşrudur. Bu referandum açıkça geçersizdir" dedi.



"İlan edilen bu referandum sonucunu tanımıyoruz"



Böke, vatandaşın sandıkta hilesiz bir şekilde oy kullandığını belirterek, "Onların kullandığı bu değerli oylar çalınmıştır. Çalınmış olan milletin iradesidir. Açıkça irademiz gasp edilmiştir. Mesele hukuka aykırı olarak oyların sayılmasından ibaret değildir. Çıkan 'hayır' sonucunu 'evet'e çevirmek için her türlü hile ve sahtekarlığa başvurulmuştur. Hile ile alelacele yapılan balkon konuşmaları ile bir algı operasyonu yürütülmektedir. Ancak unutulmasın ki, bunlarla asla gerçeğin üzerini örtemezsiniz. Milyonlar buna izin vermeyecektir. Biz izin vermeyeceğiz. İlan edilen bu referandum sonucunu tanımıyoruz. Tanımayacağız da" şeklinde konuştu.



"Bu referandum tekrar edilecek"



Baskı ve zorluk altında oy kullanıldığını savunan Böke, "Her türlü zorluğa rağmen oyuna ve iradesine sahip çıkan milyonlara buradan sesleniyorum; hepimizin oyunu sonuna kadar her ne olursa olsun sonuna kadar savunacağız. İrademizin bir oldu bitti ile çalınmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu referandum, bu iradenin ortaya çıkmasına izin verecek biçimde yenilenmelidir, tekrar edilmelidir. Birileri bizim buradan geri adım atacağımızı, bu oldu bittiyi kabul edeceğimizi sanıyorsa büyük bir yanılgı içerisindeler. Bu referandum tekrar edilecek. Biz olmayan bir yeni anayasa varmış gibi davranmayacağız. Biz bu oyunun bir parçası olmayacağız. Bütün hukuki yolları kullanacağımızdan da kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın" dedi.



"Her türlü deyince bunun içerisine Meclisten çekilmekte girer"



Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Böke, bir gazetecinin bundan sonraki süreçte hukuki yolları izleyeceklerini söylediğini, bunun arasında 'sine-i milletin' de yer alıp almadığı sorusuna, "Her türlü deyince bunun içerisine Meclisten çekilmekte girer, Mecliste çalışmaya devam etmek de girer. Biz kurullarımızda bütün bunları değerlendirerek ama iradeye sahip çıkmamıza imkan verecek doğru adımı atarak Türkiye'de demokrasiyi mutlaka yaşatacağız. Yetkili kurullarımız bu değerlendirmeleri yapmak üzere de önümüzdeki günlerde detaylı toplantılarını yapmaya başlayacaklar. Gayri meşru bir sonucu meşrulaştıracak hiçbir adımın parçası olmayacağız" açıklamasında bulundu.



"Milletin iradesinin ortaya çıkmasına imkan verecek bir hukuk ve demokrasi beklentimiz var"



YSK'nın itirazlarla ilgili yaptığı toplantıdan nasıl bir karar beklediklerinin sorulması üzerine Böke, "Karar çıkmadan değerlendirme yapmak doğru olmayacaktır. Ne beklediğimiz çok aşikar. Milletin iradesinin ortaya çıkmasına imkan verecek bir hukuk ve demokrasi beklentimiz var. Bu beklentiyle başvuru yaptık. Bu beklentiyi yaşatacak her adımı atmaya da devam edeceğiz" cevabını verdi.



"Kimseye had bildirmeye değil, Türkiye'de demokrasiyi yüceltmeye ihtiyacımız var"



AGİT'in referandumla ilgili raporu ve iktidar kanadından buna ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Böke, şunları kaydetti:



"Türkiye yıllardır serbest seçimler yapıyor. Bunca yıllık tarih içerisinde ilk defa bir seçimin meşruiyeti hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tartışmalı hale geldi. Dünyanın gözünün önünde bunu bu hale getirmiş olan yapının ne olduğunu açıkça ortaya koymak gerekiyor. Türkiye'ye bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. AGİT gözlemcisi seçimleri izlemeye Türkiye'nin davetiyle geldi. Türkiye'yi yönetenlerin davetiyle geldi. Siz bu daveti yaptıktan sonra yapılmış olanları gözlemleyip bunu açıkça ifade edenlere 'haddini bil' diye suçlayıcı bir tavır ortaya koyduğunuzda suçu kabullenen ve açıkçası suçu itiraf eden bir siyaseti de ortaya koymuş oluyorsunuz. Hepimize düşen en temel görev bizim olan demokrasiyi bizim sahiplenmemizden geçiyor. Başkalarının ne dediği değil. Biz zaten bu meşruiyetin olmadığını kendimiz bizzat yaşayarak görüyoruz. Kimseye had bildirmeye değil, Türkiye'de demokrasiyi yüceltmeye ihtiyacımız var."



"İtaat etmemiz gereken tek şey var, o da demokrasi"



Böke, Başbakan Binali Yıldırım'ın milletin kararına itaat edilmesi yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "İtaat etmemiz gereken tek şey var, o da demokrasi. Demokrasi sadece oy kullanmayı değil, oyun özgürce kullanılmasını sağlamaktan, kullanılan oyların sayılmasından, orada hukuksuzluğun yapılmasına engel olmak için seferber olmaktan geçer. Biz bu prensiplere itaat etmeye devam edeceğiz. Bugün milyonlar da bu sonucun gayrimeşru olduğunu zaten sözü ile ve dili ile ifade etti. Bu bir siyasi parti meselesi değil. Bu milyonların oyunun gasp edilmesine engel olmak için verilen milyonların ortak olduğu bir mücadeledir artık. Bu mücadele kapsamında demokratik hakların kullanılması yönünde verilecek kararları milletler bu demokrasi bilinci ile verecektir. Bizde kendi partimiz içinde bu kararları yetkili kurullar içinde vereceğiz" dedi.



"Arkasında mühür olmayan bir kağıt parçasına milletin iradesi diyoruz"



Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmesini sürdüren Böke, "Sayılmamış oylar, mühürsüz oylar, bir Mili Piyango bileti alıyorsunuz, onun arkasında damgası yoksa Milli Piyango bileti olmuyor. Milletin iradesini ortaya koyacağı bir sandıktan bahsediyoruz. Arkasında mühür olmayan bir kağıt parçasına milletin iradesi diyoruz. Doğrusu bu iradesini kullanmak için cesaretle sandığa gitmiş olan, cesaretle o süreç içerisinde bütün baskıya göğüs germiş olan milyonları yok saymanın ta kendisidir. Esas sahip çıkmamız gereken tam da budur" diye konuştu.



"Demokrasi sevdalısı olarak o gün sadece oy vermedik, oyumuza sahip çıkmak için yapılması gereken her şeyi de yaptık"



Böke, seçim günü seçimle ilgili ihbarların kendilerine sabah 09.00 itibari ile geldiğini belirterek, "YSK ile irtibata geçilmiştir. Türkiye'nin her yerinden 10 binlere yaklaşan okuldan Cumhuriyet Halk Partisine mühürsüz oylar olduğuna dair ihbarlar gelmiştir. Mühürsüz oy olduğuna dair gelmiş olan bu uyarılar sonucunda CHP'nin yetkili genel başkan yardımcıları hemen hızla YSK'yı bilgilendirmiştir. Dolayısıyla o güne dair bir bilgilendirme yapılacaksa yapılacak değerlendirme siyasi partilerin ne yaptığından önce siyasi partilerin başvurmuş oldukları yetkili kurulların atmamış olduklar adımlardır. Biz parti ve demokrasi sevdalısı olarak o gün sadece oy vermedik. Oyumuza sahip çıkmak için yapılması gereken her şeyi de yaptık. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Sokak protestolarının MYK'da gündeme gelip gelmediği sorusuna Böke, "Biz bu MYK'da Türkiye'nin yaşamış olduğu bu süreci ve bu süreç içerisinde yapılan ihlalleri konuştuk. Bizler bugün demokratik hakkımız olan oy kullanma, oyumuza sahip çıkma, sözümüzü söyleme bunu gerekiyorsa kürsüden, gerekiyorsa beraber oturduğumuz mahalle kahvelerinden, gerekiyorsa birlikte toplandığımız alanlardan dile getireceğiz. Bu demokratik hakka sahip çıkan yaklaşımdan üzüntü duyanlar demokrasiyi yok etmeye çalışanlardır. Biz de bu açıklamalardan üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



"Hayır demeye devam ediyoruz"



"Bütün referandum sürecinde şunu söyledik; bizler bu sandığın bir siyasi parti meselesi olmadığını, meselenin Türkiye meselesi olduğunu, imkan bulduğumuz her yerde anlattık" ifadesini kullanan Böke, şöyle konuştu:



"Oysa karşımıza konulmuş olan siyasi anlayış bunu bir maç gibi gören Türkiye meselesi olarak değil, oynanan bir futbol oyunu olarak gören sığ bir yaklaşım olarak karşımıza çıktı. Mesele Türkiye meselesi olduğu için burada kazananın Türkiye olacağı bir sonuç için siyasi mücadele vermek gerekirdi. Oysa Sayın Cumhurbaşkanının kullanmış olduğu bu cümleler burada meseleyi Türkiye meselesi olarak görmediğini, meseleyi siyasi iktidar meselesi olarak gördüğünün bir kez daha itirafıdır. Türkiye'yi kutuplaştıran, ayrıştıran, birlikte yaşamamıza değil, birbirimizle mücadele üzerinden bir gelecek tarif eden bu yaklaşıma hayır demeye devam ediyoruz." - ANKARA