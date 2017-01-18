CHP'den Sessiz Eylem

CHP Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından yeni anayasa ya karşı kırmızı kartlı sessiz eylem yapıldı.



Süleymanpaşa ilçesinde Tuğlalı Park'ta düzenlenen eyleme, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve partililer katıldı.



CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten'in konuşmasının ardından CHP'li grup yeni anayasaya tepkilerini yaklaşık 5 dakika sessiz durarak ve ellerindeki kırmızı kartları kaldırarak gösterdi. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - TEKİRDAĞ