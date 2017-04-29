CHP'den Referanduma Ilişkin Iki Ayrı Rapor

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin 'referandum değerlendirmeleri' ve referandum verileri' başlıklı iki ayrı rapor hazırladı. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin 'referandum değerlendirmeleri' raporunda, "Halk oylaması, cezaevleri dahil yurt içinde 167 bin 69 sandıkta 55 milyon 408 bin 777 seçmen, yurt dışında gümrükler dahil 7 bin 398 sandıkta 2 milyon 972 bin 676 seçmen olmak üzere 58 milyon 291 bin 898 seçmen ile gerçekleşmiş, yurt içinde 48 milyon 374 bin 576, yurt dışında 1 milyon 424 bin 279 seçmen sandık başına gitmiştir. Yurt içi ve yurt dışı oy toplamlarıyla genel katılım yüzde 85,4 olarak gerçekleşmiş, sandığa giden seçmenin yüzde 1,73'üne karşılık gelen 862 bin 251 oy geçersiz kabul edilmiştir" denildi.



Yurt içi oylar üzerinden Türkiye genelindeki seçmenin yüzde 61,7'sine karşılık gelen 33 ilde hayır oyu, seçmenin yüzde 38,3'üne karşılık gelen 48 ilde evet oyunun önde çıktığının bildirildiği raporda, şunlar kaydedildi:



"İlçeler üzerinden değerlendirildiğinde, toplam seçmenin yüzde 46,3'üne karşılık gelen 326 ilçede hayır, seçmenin yüzde 53,7'sine karşılık gelen 644 ilçede evet oyu önde çıkmıştır."



Raporda, anayasa değişikliğini TBMM'ye getiren ve halk oylamasında destekleyen AK Parti ve MHP'nin 1 Kasım'daki toplam oy oranlarının potansiyel olarak kabul edildiğinde, 68 il ve 827 ilçede potansiyelin altında evet oyu çıktığı kaydedilerek, "1 Kasım oy oranları ve 16 Nisan seçmen rakamları esas alındığında evet kanadı 4.8 milyon oy kaybetmiştir. 19 il ve 195 ilçede AK Parti'nin 1 Kasım oy oranının dahi altında evet oyu çıkmıştır. 1 Kasım'da AK Parti MHP oyunun yüzde 50 üzerinde olduğu 16 il ve 146 ilçede hayır önde, yüzde 50 altında olduğu 3 il ve 22 ilçede evet önde gelmiştir. Hayır oyu, söz konusu 16 ilde hesaplanan potansiyelin 2.6 milyon üzerine çıkarak 11.5 milyona ulaşmıştır. Aynı şekilde, 146 ilçede potansiyelin 1.6 milyon üzerinde, toplam 6.3 milyon hayır oyu çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.



Raporda şunlar kaydedildi:



"CHP'li belediyelerin bulunduğu 14 ilden 11'inde, 152 ilçeden 126'sında, hayır oyu önde çıkmıştır. 14 ilin tümünde ve 143 ilçede potansiyel evet oyundan daha az evet çıkmış, 5 il ve 42 ilçede potansiyel evet oyu yüzde 50 üzerinde olmasına rağmen hayır önde gelmiştir. 16 Nisan'da hiçbir il ve ilçe belediyemizde potansiyel evet oyu yüzde 50 altında olduğu halde yüzde 50'nin üzerine çıkmamıştır."



Yurt içi oylar üzerinden incelendiğinde, 1 milyon 639 bin 366 seçmen kaydı içeren 11 bin 507 sandıkta hiç geçersiz oy çıkmadığının belirtildiği raporda, "Bu sandıklarda 879 bin 229 evet, 574 bin 408 hayır oyu bulunmaktadır. Yani geçersiz oy çıkmayan sandıklardan net 304 bin evet oyu çıkmıştır" denildi.



Öte yandan 'referandum verileri' başlıklı raporda ise anayasa değişikliği halk oylamasında CHP Genel Merkezi ve örgütü tarafından yapılan sandık güvenliği çalışmalarının sayısal verileri, CHP sandık kurulu üyesi, kurada kazanan sandık kurulu başkanı, Genel Merkezden yerleştirilen müşahit ve gönüllü sayıları, CHP örgütü tarafından CHP Referandum Sistemine girilen ıslak imzalı tutanak rakamlarının sayısal değerleri ve CHP sistemine girişi yapılamayan, ancak YSK verisi üzerinden kontrol edilen tutanaklarla ilgili sayısal verilerle ilgili bilgiler yer aldı.



(Pelin Üzek / İHA)