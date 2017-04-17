CHP'den Referandum İtirazı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "CHP olarak ilk önce süreli olan itirazlarımızı yapacağız. Hukuk alanındaki atmamız gereken adımların hepsini atacağız" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan referandum sonrasında Genel Merkezde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tezcan, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"Hukuk alanındaki atmamız gereken adımların hepsini atacağız"



Tezcan, söz konusu seçim sonrası CHP'nin tutumunun sorulması üzerine, "Bu anlattıklarımızın içerisinde sadece hukuk değil, hem siyaset var. Hem hukuk var. Seçimin meşruiyeti tartışması bir hukuk tartışmasının ötesinde bir siyaset tartışmasıdır. Mücadele hem hukuk hem siyasi alanda yürüyecektir. Tabi ki demokratik zeminde yürüyecektir. CHP olarak ilk önce süreli olan itirazlarımızı yapacağız. Hukuk alanındaki atmamız gereken adımların hepsini atacağız" ifadelerini kullandı.



Söz konusu itirazların işleyişine ilişkin Tezcan, "İtirazları eş zamanlı yapacağız. Hem ilçelerdeki seçim kurullarına tespitlerimiz doğrultusunda itirazlarımızı yapacağız. Hem de Yüksek Seçim Kuruluna eş zamanlı olarak itirazlarımızı yapacağız. Alınacak sonuca göre anayasa yargısı AHİM yargısı dahil olmak üzere her noktaya gideceğiz" ifadelerinde bulundu.



Tezcan, Yüksek Seçim Kurulunda temsilcilerinin itirazlarının bulunduğuna dikkat çekerek, "Bizim siyasi parti temsilcilerimizin oy hakkı yok. Bir yanlış anlamaya mahal vermeyelim. Oy birliği ile geçti deyince CHP'nin de katılımı ile geçti diye bir algı yaratılmak istenmiş" açıklamasında bulundu.



Tezcan'dan usulsüz oy pusulası yorumu



Açıklamaları sırasında bir sandık görevlisinin oy pusulalarına sonradan mühür basmasına ait görüntüleri gösteren Tezcan, bunun üzerine ise şu değerlendirmelerde bulundu:



"Buradaki görüntü suçüstü yakaladıkları için çektiğimiz görüntü. İtiraz ediliyor. İtiraza rağmen 'kameraya alıyorum. Suç işliyorsunuz' diye. Buradaki sandık başkanı arkalarına baştan vurmadığı mührü vuruyor. Usulsüz olan oy pusulasını usulüne uygun hale getirmeye çalışıyor. Bizim yapacağımız bir itirazda da bu tekrar açılırsa hangisine mühür vurdu. Hangisine mühür vurmadı. Bir an önce delilleri yok etme girişimidir bu yaptığı." - ANKARA