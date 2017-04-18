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CHP'den Ohal Tepkisi
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CHP'den Ohal Tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "OHAL terörle, FETÖ ile mücadele için çıkarıldı.

CHP'den Ohal Tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "OHAL terörle, FETÖ ile mücadele için çıkarıldı. Ama OHAL fırsatçılığıyla rektör atamalarından, Varlık Fonu'na kamu kaynaklarının aktarımına kadar pek çok düzenleme de KHK'larla yapıldı. Bunların OHAL ile ne ilgisi var?" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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