CHP'den Kriz Yaratan Vekille İlgili İlk Açıklama: Bugün İstifa Edecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, haberleşme faturası tartışma konusu olan Başkanlık Divanı üyelerinden CHP'li katip üye Elif Doğan Türkmen'in Başkanlık Divanı'ndan istifasını istedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, Türkmen'in bugün istifa edeceğini duyurdu.

FATURASI MECLİSİ KARIŞTIRMIŞTI

Haberleşme giderlerini TBMM'nin karşıladığı Başkanlık Divanı üyelerinden CHP'li Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon lirayı aşan faturası, Meclis'i karıştırmıştı. Krize neden olan fatura nedeniyle Türkmen'e CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği belirtilmişti.

Bugün de CHP liderinin, Türkmen'in Başkanlık Divanı'ndan istifasını istediği ortaya çıktı.

"ELİF HANIM BUGÜN İSTİFA EDECEKTİR"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen'in bu görevinden istifasını istediğini söyledi. Hürriyet'e konuşan Altay, "Elif Hanım ile Sayın Genel Başkan birkaç gün önce görüşmüş, istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Elif Hanım sanırım birkaç gün değerlendirmek istedi. Bugün genel başkanın talebi yeniden Elif Hanım'a iletildi. Sanırım bugün gereğini yapacaktır, kendisine yakışanı yapacaktır." dedi.