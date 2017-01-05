CHP'den Kaymakam Özcan'a Ziyaret

CHP Saruhanlı ilçe teşkilatı Saruhanlı Kaymakamı İlker Özerk Özcan'ı makamında ziyaret etti.



Saruhanlı CHP İlçe Başkanı Ayşe Sunar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi CHP Grup Başkanvekili Zeki Bilgin ve partililer, yeni atanan Kaymakam İlker Özerk Özcan'ı ziyaret ederek ilçedeki görevinin hayırlı olmasını diledi. Özcan'ı makamında ziyaret eden başkan ve üyeler, ilçe ve CHP Saruhanlı teşkilatı çalışmaları hakkında Kaymakam Özcan'a bilgi verdi. - MANİSA