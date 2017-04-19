CHP'den 'İllere Göre Farklı Uygulama' İddiası

CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, Denizli'de sandık kurullarının mühürsüz zarfları geçersiz saymasına rağmen, Yüksek Seçim Kurulu'nun illere göre farklı uygulamalarla Türk seçim tarihinde bir ilki yaşattığını iddia etti.



CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, İl Başkanlığı'nda, Denizli Milletvekili Kazım Arslan ile birlikte referanduma ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandumda mühürsüz zarf ve oyları geçerli saymasını sert bir dille eleştiren CHP İl Başkanı Teoman Sancar, "YSK maalesef yanlı ve dakikalık kararlarıyla seçim yasalarını uygulayan değil seçim yasası yapan kurum olmuştur. Hatta illere göre yaptıkları farklı uygulamalarla Türk seçim tarihinde bir ilki yaşatmışlardır. Örneğin, Denizli'de mühürsüz zarf ve pusulalar geçersiz kabul edilmiş ve tutanaklara geçmiş. Ama başka illerde 2.5 milyon civarında mühürsüz zarf ve pusulalar son dakika kararıyla geçerli sayılmıştır. Yani 'evet' çıkarabilmek için devletin her kurumu elinden geleni yapmış ama milletimiz de net olarak 'hayır' demiştir. Biz bundan eminiz. Bu sebeple yasalara uymayan ve seçim hukukunu kafasına göre değiştirip düzenleyen YSK'yı esefle kınıyor ve mühürsüz oyların iptal edilerek adil ve demokratik bir karar almalarını önemle rica ediyoruz. Yoksa aldığınız şaibeli kararlarla milletimizin hafızasında bir ömür bu şüphe ve yanlı davranışınız asla unutulmayacaktır" dedi.



Denizli'de mühürsüz bir zarfın geçersiz sayıldığını ve tutanak tutulduğunu öne süren Sancar, "İlçe başkanlarımız ve milletvekillerimizle referandumu sonuna kadar takip ettik. Mühürsüz bir zarf tutanağa işlenerek, 'Bir adet zarf çıkmıştır' dendi, geçersiz sayıldı ve iptal edildi. YSK'nın ve başkanının dikkatine sunuyoruz. İzmir'de başka, Denizli'de başka, Ankara'da başka, Şanlıurfa'da başka seçim kurulu kararı olmaz. Milletin anayasası tektir, seçim yasası da tekdir. Ama aradan, dereden, çalıdan dolaşarak karar almaları bu milletin YSK'ya olan güvenini şaibeli hale getirmiştir" dedi.



Kendilerinin bireysel imkanlarla, millete neden 'hayır' demeleri gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını belirten Sancar, "Karşımızda ise bakanıyla, bakan yardımcısıyla, büyükşehir belediye başkanıyla, ilçe belediye başkanlarıyla, kaymakamıyla, devletin maddi manevi tüm imkanlarını düşüncesizce sonuna kadar seferber eden bir taraf vardı. Denizli'de milletimizin ödediği vergilerle, su paralarıyla seçim propagandası yapan sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a soruyoruz; acaba yetim hakkıyla propaganda yaparken vicdanının sızlamadı mı? Belediye başkanlığını bırakıp tüm personeliniz ve makam arabalarınızla ilçe ilçe dolaşıp iki aydır bu milletin hakkını yediniz. Belediye hizmetlerini aksattınız ama yüce milletimizden de cevabını çok açık bir şekilde aldınız" dedi.



ARSLAN: MİLLETİN PARASININ HESABINI SORACAĞIZ



CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan ise, referandumda hayır diyenlerin cumhurbaşkanı ve bakanları, icraatın başındakileri veto ettiğini savunarak, "Bizim aldığımız sonuçlara göre 'hayır' öndedir. Ama YSK aldığı skandal karar ile bunu 'evet'e çevirmiştir. Referandumda milletin parasını, memleketin bütçesini çarçur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu harcamalar bizim cebimizden yapıldıysa, bunun hesabını TBMM'de soracağız" diye konuştu.



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